Kolme Aalto-yliopiston muodin opiskelijaa on valittu Hyèresin arvostetun muotikilpailun finaaliin. Alan ammattilaisten tarkasti seuraama kilpailu järjestetään 36. kerran Etelä-Ranskassa lokakuussa 2021.

Suomalaiset finalistit ovat naistenvaatekokoelmilla Venla Elonsalo ja Sofia Ilmonen, ja miestenvaatekokoelmalla Arttu Åfeldt.

Elonsalo ja Åfeldt ovat valmistumassa kesän aikana kandidaateiksi, Ilmonen maisteriksi.

Sofia Ilmosen suunnittelemia vaatteita yhdistää helppo muunneltavuus.­

Ilmonen kertoo, että tunnelmat ovat häkeltyneet ja tietoon finaaliin pääsystä täytyy yhä totutella.

”Se tuntuu hienolta tunnustukselta kovasta opinnäytemalliston eteen tehdystä työstä. Hyères on arvostettu kilpailu, joten jo sen finaaliin pääsy on merkittävä saavutus.”

Ilmonen sanoo olevansa todella innoissaan, että pääsee esittelemään mallistoaan isommalle yleisölle.

”Hyères on ainutkertainen kokemus, joten aioin ottaa siitä kaiken irti ja nauttia kilpailusta.”

Aalto-yliopiston muodin professori Pirjo Hirvosen mukaan kaikkien kolmen finaaliin valitun suomalaisen mallistot ovat ”erittäin hyviä esimerkkejä korkeatasoisesta toteutuksesta ja laatuymmärryksestä, siitä, mitä kokonaislaatu tarkoittaa”.

”Työt eivät ole pelkästään taiteellisesti tai rakenteellisesti vaan kaikilta osin erittäin laadukkaat ja vahvat.”

Venla Elonsalon teemana on pehmolelujen ja ihmisen välisen emotionaalisuuden yhdistäminen vaateajatteluun.­

Hirvosen mukaan Elonsalon mallisto on ”sillä lailla metka, että hänellä on teemana pehmolelujen ja ihmisen välisen emotionaalisuuden yhdistäminen vaateajatteluun”.

Venla Elonsalo on hyödyntänyt asujen valmistuksessa 3d-mallinnusta, vaatteiden digitaalisia kaavoitusohjelmia sekä perinteisiä nallekarhujen valmistusmenetelmiä, Aalto-yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

”Hän on käynyt Englannissa tutustumassa perinteisten nallejen valmistukseen. Mallisto on erittäin mielenkiintoinen ja aivan uudenlainen avaus vaatepuolella”, Hirvonen sanoo.

Sofia Ilmosen malliston pääideana on moduuleista koostuvat vaatteet ja sen mukana tuoma muunneltavuus.

Hirvosen mukaan Ilmosella on ”vahva, näyttävä muotimallisto”.

”Hän pyrkii tuomaan esille omaa ideaansa lähteä ratkomaan modulaarista vaatteenrakentamista, jolloin vaatetta voi muuttaa ajan kuluessa, asetella pieniä neliönmuotoisia paloja uudella tavalla.”

Arttu Åfeldt yhdistää mallistossaan klassiset miesten vaatteet pelien estetiikkaan ja koulupukuihin.­

Arttu Åfeldt yhdistää mallistossaan klassiset miesten vaatteet pelien estetiikkaan ja koulupukuihin.

”Hän tuo uudenlaista lähestymistapaa miesten pukeutumiseen, jossa pukumaiseen lähtökohtaan on yhdistetty sporttimaailman työstämistapoja, liimasaumausta ynnä muuta”, Hirvonen sanoo.

Åfeldt palkittiin aiemmin tänä vuonna Designers’ Nest -kilpailussa Kööpenhaminassa.

Yhteensä finalisteja on kymmenen. Heidät valittiin noin 200 hakijan joukosta.

”Supermielenkiintoista on, kuinka kirjava joukko on”, sanoi muotikilpailun puheenjohtaja, Lacosten luova johtaja Louise Trotter Vogue-muotilehdelle.

Professori Hirvosen mukaan Hyèresin muotikilpailu merkitsee paljon kansainväliselle muotisuunnittelulle, ja finaalipaikat suomalaiselle muotisuunnittelulle. Hyèresissä nähdään, mistä uudet, alaa eteenpäin vievät ajatukset tulevat.

”On jo voitto sinänsä, että pääsee finalistiksi. Ehdotuksia kilpailuun tulee ympäri maailmaa, eikä kilpailu ole opiskelijoille vaan nuorille alan suunnittelijoille. Siinä kilpaillaan junioriammattilaisten sarjassa.”

Finaalin pääsy Suomesta on Hirvosen mukaan tärkeää palautetta niin Aalto-yliopiston muodin koulutusohjelmalle kuin nuorille itselleen, miten heidän ideansa, näkemyksensä ja toteutuksensa nähdään kansainvälisellä tasolla.

Hirvosen mukaan suomalaisten suunnittelijoiden menestys Hyèresissä on ”ravisuttanut ranskalaista muotiteollisuutta sillä, miten Suomesta tulee niin paljon lahjakasta ja näkemyksellistä tekijää”.

”Suomi on osoittanut, että meillä on annettavaa, kun finaaliin ja palkintopallille on vuosien mittaan päästy monta kertaa.”