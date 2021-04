Huutokauppayrittäjä Sami Taustila uskoo, että Beatles-keräilijät villiintyvät maksamaan kulttibändin dioista satojatuhansia euroja.

”Onhan tämä maailmanluokan sensaatio”, Sami Taustila intoilee.

Lempääläläisen huutokauppahuone Aleksin listoilla on vuosien varrella nähty yllättävää tavaraa Speden kellosta Iranin shaahin presidentti Kekkoselle lahjoittamaan mattoon.

”Kaikki se on ollut pientä tähän verrattuna”, yrittäjä Taustila sanoo.

Innostuksen syy on tässä: syksyllä myyntiin on tulossa 67 The Beatles -yhtyeeseen liittyvää diakuvaa.

”Ja ne ovat dioja, joiden luultiin kadonneen maailmasta ikuisiksi ajoiksi!”

Taustilalla on dioille monipolvinen ja värikäs tarina. Alkupiste on Lontoossa vuonna 2001.

”Siihen aikaan Länsi-Lontoossa asunut suomalais-brittiläinen pariskunta hoksasi levy-yhtiö EMI:n toimiston edessä roskalavan.”

”Pienen penkomisen jälkeen he poimivat mukaansa kansion, joka sisälsi 67 eri aikoina The Beatles -yhtyeestä otettua valokuvaa. Oli henkilökuvia bändin jäsenistä, otoksia levynkansia varten ja vaikka mitä.”

Kului kuusi vuotta ja maailman lehtiin painettiin kohu-uutinen. Levy-yhtiö EMI ja The Beatles -yhtyeen oikeuksia vaaliva Apple Corps olivat nostaneet oikeusjutun Crystal Services -nimistä siivousfirmaa vastaan.

Firman väitettiin tuhonneen kulttibändin arvokasta arkistoaineistoa. Roskiin oli heitetty selkeästi säästettäväksi merkittyä materiaalia. Suurimman surun aiheutti 450 kadonnutta valokuvaa.

Siivouspalvelun kokematon työntekijä oli toimittanut jätepuristimeen aineiston, jonka markkina-arvoksi vuonna 2007 ilmoitettiin 1,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

”Suomalais-brittiläinen pariskunta pysyi löytönsä kanssa hiljaa vuosikaudet. He eivät tienneet, miten pykälät Britannian laissa menevät ja mitä he voisivat kuvilla tehdä”, Sami Taustila kertoo.

Dioissa näkyy Apple Corps -yhtiön leimoja. Ovatko ne tae alkuperäisyydestä vai sittenkin siitä, että kyse on aikoinaan laajasti levitetystä lehdistömateriaalista?­

Yhteys Taustilaan virisi yhteisen ystävän kautta viime vuonna.

”Sen jälkeen juristit ovat selvittäneet asiaa. Nyt tiedetään, että diat voidaan asettaa Suomessa myyntiin ilman ongelmia.”

Roskalavalöydön tekijät karttavat Taustilan mukaan julkisuutta, eivätkä halua antaa haastatteluja edes nimettömästi.

”On sovittu, että vain minä olen tässä asiassa äänessä.”

Ensimmäiset tiedot kuvalöydöstä ovat herättäneet ristiriitaisia arvioita. Dioja on ehditty epäillä tavanomaiseksi lehdistömateriaaliksi.

Sami Taustila on kuitenkin varma kuvien ainutlaatuisuudesta.

”Kuvittele, mitä tapahtuu, kun leviää tieto, että iso osa vuonna 2001 kadonneista kuvista onkin säästynyt kuin ihmeen kaupalla”, Sami Taustila hehkuttaa.

”Olen varma, että Beatles-keräilijöiden kiinnostus herää heti. Ja tuskinpa diojen arvo on vuosien kuluessa ainakaan laskenut. Uskon, että kuvista maksetaan satojatuhansia euroja.”

”Tiedä vaikka Ringo Starr ilmestyisi soittamaan ovikelloa ja kyselemään kuvia”, Taustila nauraa.

”On tämä sellainen tapaus, että kun kaupat on tehty, voisin jo harkita vetäytymistä eläkkeelle, huutokauppayrittäjä jatkaa hymyssä suin.”

Huutokaupattavien diojen joukossa on otoksia, jotka on kuvattu vuoden 1967 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band -levyä varten.­

Sitä ennen kuitenkin riittää kiirettä ja touhua. Tulevaksi kesäksi Taustila valmistelee Lempäälään kuvantekijäksi itseään kutsuvan Veli Sepän uutta näyttelyä.

Suuressa taideväärennöskohussa julkisuuteen noussut Seppä signeeraa työnsä nyt vanhojen mestareiden sijasta ihan vain omiin nimiinsä.