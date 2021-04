Eläkeikää lähestyvien tekijöiden sikarikerhosta alkunsa saanut lehti keräsi joukkorahoitus­kampanjansa minimin kahdessa päivässä.

Uutena ”sekakulttuurilehtenä” itseään kuvaileva julkaisu Manifetsi on kerännyt joukkorahoituspalvelu Mesenaatti.me:ssä asettamansa minimisumman, 4 000 euroa, kahdessa päivässä.

Kampanja julkaistiin 6. huhtikuuta ja alaraja täyttyi torstaina 8. huhtikuuta. Kerätyillä varoilla painetaan ja ¨postitetaan kulttuurilehti, joka käsittelee esimerkiksi rockmusiikkia, kirjallisuutta, sarjakuvaa ja elokuvaa.

”Tämä on ollut järjettömän myönteinen yllätys”, kertoo julkaisua päätoimittava Kimmo Miettinen.

Lehti sai alkunsa sikarikerhosta The Psychedelic Stogies. Sen vuosikymmeniä toisensa tunteneista jäsenistä moni on popkulttuuriin erikoistunut toimittaja.

”Yhdeltä jäseneltämme Mäkeläiseltä olen vitsinä kysellyt, että milloin hän viimein kirjoittaa powerpop-historiikkinsa ja sanonut perustavani uuden lehden, jotta se saadaan julki.”

Vitsi jäi kytemään Miettisen päähän, muuttui suunnitelmaksi ja sittemmin joukkorahoituskampanjaksi. Nyt lehden ilmestyminen kesäkuussa on varmistunut.

Viitisentoista nimeä kattava tekijäjoukko koostuu lähinnä Miettisen tutuista.

”Päätoimittajana pidin tehtävänäni kerätä ihmisiä, en juttuja.”

Naisia ensimmäisen numeron tekijälistalta löytyy kampanjasivun perusteella tällä hetkellä kuitenkin vain yksi.

Miettinen kertoo, että sikarikerho on tietoinen puutteesta.

”Tämä lehti ei ole suljettu herrakerho. Kysyin monelta rockista ja kulttuurista kirjoittavalta naistuttavaltakin kiinnostusta, mutta sitä ei ollut.”

Miettisen mukaan tuleviin numeroihin on kuitenkin tulossa myös muutamien naisten kirjoittamia tekstejä.

Ammattimaisista toimittajista ja taitosta huolimatta Manifetsi kertoo olevansa ”sydämeltään fanzine” eli tekijöidensä ihailun kohteista omaehtoisesti kirjoittama lehti.

”Tärkein ehto kirjoittamiseen se, että täytyy suhtautua intohimolla aiheeseensa.”

Intohimo suuntautuu tässä tapauksessa vahvasti menneeseen, kuten 60-80-lukujen rock-yhtyeisiin sekä ”sarja-, valo- sekä elokuviin”. Ilmaisulla ”kaksi numeroa ja eläkkeelle”-kuvaillut tekijät ovat lehdessä heille tuttujen aiheiden äärellä.

Jarkko Jokelainen esimerkiksi kirjoittaa MC5:sta Suomessa ja Teppo Nättilä NRBQ-yhtyeestä. Näiden lisäksi Miettinen nostaa esille Jukka Lindforsin artikkelin Thomas Edisonista ja fonografin synkästä historiasta.

”Se on mielestäni äärimmäisen upea yhdistelmä tekniikkaa ja henkimaailman asioita, ja ensimmäisen lehden kantavimpia juttuja.”

Uusi lehti ei siis pyri olemaan ajankohtainen – eikä sen Miettisen mukaan kuulukaan.

”Toki pyritään siihen, että käsittelyyn on joki muukin syy kuin ’tämä on hyvä’, mutta Manifetsi on fanzine, eikä fanzineen kuulu väkisin ajankohtaisuuden, uuden kulman tai ajan hengen kaivaminen.”

Saman periaatteen mukaisesti lehti ei linjaa juttujen sisältöä tai pyri nostamaan eri taiteentekijöitä monimuotoisesti. Kaikki tekijät saavat vapaat kädet.

”Fanzine tehdään itseään varten, ja toivotaan, että muutkin lukevat.”

Joukkorahoituksen ensimetrien perusteella ainakin yli sata ihmistä aikoo lukea.

Samalla Mesenaatti.me-alustalla on aiemminkin rahoitettu lehtihankkeita. Joukkorahoituskampanjoiden alkuaikoina juuri ne rikkoivat palvelun ennätyksiä: Vuonna 2013 sekä Nrgm.fi-verkkomusiikkimedian printtipainos ja turhautumisesta naistenlehtiin syntynyt Huuma keräsivät molemmat yli 23 000 euroa.

Viime vuosina uusia medioita, kuten nuorille suunnattu Rare, on syntynyt etenkin verkko- ja somealustoille.

Samaan aikaan toisaalla Manifetsin suosimien 1970-luvun alakulttuurien synnyttämä zine-kulttuuri on kuitenkin voimissaan.

Tästä kertovat esimerkiksi viime vuonna ensi kertaa järjestetty Zineton-haaste, vuosittainen sarjakuvafestivaalin oheinen myyntitapahtuma Zinefest ja leikekirjamuodon näkyminen muissa kulttuurituotteissa.

Voisivatkohan nuoret tekijät päätyä tekemään tai näkymään vielä Manifetsin kaltaisessa julkaisussakin?

Miksei, toteaa Miettinen: Tulevien lehtien sisältö on vasta muotoutumassa.

”Ensimmäinen lehti on jo melkein olemassa, mutta sen jälkeen toivon, että tulee yhteydenottoja uusiltakin tekijöiltä. Nyt ovat portit auki.”