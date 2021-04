Alvar Aalto -museon muotoilunäyttely Jyväskylässä osoittaa, miten yksityinen keräilijä ja julkiset museot voivat yhdessä toimien pelastaa arvokkaita esineitä yleisön ja tutkijoiden saataville.

Jyväskylä

Kiinnostus Alvar Aallon ja Aino Aallon elämäntyötä kohtaan on viime vuosina kasvanut. Tämä näkyy muun muassa tuoreen dokumenttielokuvan, lukuisten Aalto-kirjojen ja uustuotantoon otettujen Artekin valaisimien muodossa. Jyväskylässä sijaitsevan Alvar Aalto -museon kevätkauden päättävä komea muotoilunäyttely esittelee Aaltojen suunnittelua 1920-luvun lopulta 1960-luvulle.

Kyseessä on yksityisen keräilijän Pertti Männistön ja Aalto-museon yhteistyössä tuottama katsaus.

Pertti Männistö­

Männistön kokoelma on maailman laajin ja sisällöltään merkittävin Alvar ja Aino Aallon muotoilun yksityiskokoelma. Se koostuu yli tuhannesta esineestä, joiden joukossa on prototyyppejä ja muita harvinaisuuksia Aaltojen uran alusta.

Näyttelyssä on esillä huonekaluja, valaisimia, käyttö- ja taidelasia sekä sisustuskokonaisuuksien yksityiskohtia, kuten peilejä. Näyttely todentaa sen, miten monipuolisia ja taitavia Aallot olivat varioimaan ideoita. Heidän käsissään rakenneosista, kuten puusta taivutetusta L-jalasta ja yksityiskohdista, kuten valaisinten messinkisistä häikäisysuojista, syntyi jatkuvasti uutta.

Edessä Kultakello, takana Mehiläispesiä ja oikealla etualalla vuoden 1937 messinkivalaisin, jota Aalto käytti Sunilassa ja Savoy-ravintolassa. Se on alunperin ollut Paimion parantolan kattovalaisimen häikäisysuojana, mutta myöhemmin siitä kehitettiin oma malli.­

Männistö, 65, kiinnostui Alvar Aallon muotoilusta 1990-luvun alussa. Tuolloin hän työskenteli yhdistyksessä, jolle testamentattiin kuolinpesiä. Asuntojen tyhjentäminen ja vanhojen esineiden läpikäyminen herätti Männistön kiinnostuksen Aaltojen muotoiluun. Vuonna 2000 hän perusti oman osto- ja myyntiliikkeen Turkuun.

”Olen lähes päivittäin käsitellyt Aaltojen suunnittelemia esineitä. Sen myötä olen saanut selville, miten ne ovat muuttuneet 100 vuoden kuluessa”, Männistö kertoo. ”Vanhoissa huonekaluissa jalat ja käsinojat käsiteltiin selluloosalakalla ja sellakalla. Niiden pinnasta tuli kullanvärinen ja kauniisti läpikuultava. Uudet pigmenttilakat peittävät puun lamellit, ja lopputulos näyttää muoviselta. Uusien tuotantokoneiden myötä mittayksikkö vaihtui tuumista sentteihin.”

Kokoelman esineiden valtava määrä liittyy siihen, että Männistö haluaa tuoda esiin esineiden kehityskaaren ensimmäisestä prototyypistä lähtien. Systemaattisuuden ja kattavuuden avulla hän on voinut tarkastella Aaltojen muotoilussa tapahtuneita muutoksia.

Vasemmalla eturivissä oleva mustakäsinojainen ruskealla villakankaalla verhoiltu nojatuoli eli nollatuoli on Männistön kokoelman ensimmäinen esine.­

Männistöä on alusta lähtien kiinnostanut esineiden syntyprosessi. Kokoelmansa ensimmäisen esineen, Artekin tuolimalli 401 prototyypin eli niin sanotun nollatuolin, hän hankki Turusta vuonna 1992. ” Ihastuin tuolin muotoon ja lennokkaaseen ulkonäköön.”

Aallot käyttivät messinkistä rei’itettyä rengasta sekä häikäisysuojana että koristeena.­

Alvar Aalto -museon yli-intendentti ja näyttelyn kuraattori Katariina Pakoman mukaan Alvar Aalto oli todellinen variaation mestari. Muunteleminen näkyy esineiden väreissä, materiaaleissa, pintakäsittelyissä ja huonekalujen verhoiluissa. Myös Aino Aallolla oli tämä kyky, mutta heidän painotuksensa ja roolinsa olivat erilaiset.

”Aino Aalto toimi vuonna 1935 perustetun Artekin taiteellisena johtajana, joten hänen vastuullaan oli uusien huonekalujen luominen Alvarin suunnittelemia rakenneosia hyödyntäen. Alvar Aalto teki merkittävimmät huonekalukeksintönsä jo 1930-luvulla, kaikki muu on oikeastaan variaatiota niistä”, Pakoma kertoo.

Edessä näkyvät mustat nahkaverhoillut nojatuolit ja kattovalaisimet Alvar Aalto suunnitteli Kelan pääkonttoria varten. Etummaisena näkyvänä puinen ruskea tuoli on suunniteltu vuoden 1930 Pienasuntonäyttelyä varten.­

Alvar Aallon kuuluisimmat tuolit, kolmijalkajakkara ja Paimio- sekä Tankki-nojatuolit, syntyivät 1930-luvulla.

Näyttelyssä variaatio tulee parhaiten esiin eri aikakausia kuvaavissa interiööreissä sekä puisten nojatuolien sarjassa, joka kuvastaa Alvar Aallon pyrkimystä kehittää täydellinen puutuoli.

1940-luvun pula-ajan olohuone on kodikas, se on sisustettu Artekin varhaisilla kalusteilla, lämpimillä väreillä ja Aino Aallon suunnittelemilla kukkakuoseilla. Pula elintarvikkeista vaikutti myös huonekaluteollisuuteen. Maidosta valmistettavaa kaseiinia käytettiin liimoissa, joita tarvittiin Artekin kalusteiden rakenneosien taivuttamiseen. Kun maidosta oli pula, ryhdyttiin huonekalujen jalkojen ja istuin- ja pöytätasojen yhteen liittämisessä käyttämään perinteistä sormiliitosta.

Esillä olevat esineet on valmistettu ennen vuotta 1965 ja ne edustavat käsityöpainotteista varhaista sarjatuotantoa. Vuonna 1966 Artekin kalusteet valmistava Huonekalutehdas Korhonen siirtyi uusiin tuotantotiloihin ja otti käyttöön uuden tuotantoteknologian.

”Artekin kalusteiden mitoitukset ja materiaalit ovat muuttuneet aikojen kuluessa. Nykyään tehdään vähän isompia kalusteita kuin 1930-luvulla. Mallisto on myös suppeampi kuin 1930-luvulla”, Aalto-museon näyttelyintendentti ja muotoilunäyttelyn toinen kuraattori Mari Murtoniemi kertoo.

Keräilijät eri puolilla maailmaa himoitsevat Alvar Aallon varhaista tuotantoa edustavaa muotoilua. Kansainvälisissä huutokaupoissa Aalto-esineiden hinnat ovat nousseet pilviin, ja toimintaan liittyy epäeettisyyttä, kuten laitonta maastavientiä ja väärentämistä. Yksi syy siihen, miksi Pertti Männistö aikoinaan aloitti keräilyn, oli huoli siitä, että kaikki hienoimmat Aalto-esineet myydään yksityiskokoelmiin ulkomaille.

Kolmioperhe. Hyllyjen, naulakoiden ja sateenvarjotelineen lähtökohtana on sama kolmion muoto. Oikeassa laidassa näkyvä punainen linoleum-hylly on harvinaisuus.­

Muotoja moneksi -näyttely on osoitus myös siitä, miten julkinen organisaatio ja yksityinen keräilijä voivat kohdata, mikäli heillä on samat intressit.

”Meillä on sama pyrkimys: tehdä Aaltojen muotoilua tunnetuksi. Näyttelyn myötä halusimme tuoda esiin sen, että myös yksityisen keräilijän on mahdollista toimia eettisesti. On hienoa, että Männistön kokoelma on Suomessa, julkisesti nähtävillä ja tutkijoiden käytettävissä”, Murtoniemi valottaa.

Näyttely on esillä 25.4.2021 asti, minkä jälkeen Alvar Aalto -museo suljetaan peruskorjauksen vuoksi. Remontin yhteydessä Aalto-museo ja sen vieressä sijaitseva Keski-Suomen museo, jotka molemmat ovat Alvar Aallon suunnittelemia, yhdistetään uuden yhdysosan myötä Ruusupuiston museokeskukseksi. Se avataan kesällä 2023.

Muotoja moneksi – 30 vuotta intohimoista keräilyä. Pertti Männistön Aalto-kokoelma. Alvar Aalto -museo Jyväskylä 25.4.2021 saakka.