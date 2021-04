Asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, onko maalaus todella Caravaggion.

”Kruunajainen tappuroilla” piti huutokaupata torstaina 8. huhtikuuta lähtöhintaan 1500 euroa, mutta Espanjan kulttuuriministeri asetti taulun vientikieltoon. Maalaus saattaa olla Caravaggion, jolloin sen arvo on miljoonia euroja.­

Espanja esti 1600-luvulla tehdyn Raamattu-aiheisen öljymaalauksen huutokaupan torstaina.

Syynä on epäily, että maalaus saattaa olla italialaisen mestarimaalarin Caravaggion (1571–1610) kadonnut teos. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Maalauksen lähtöhinta Madridin Ansorena-huutokaupassa oli 1 500 euroa. Jos maalaus paljastuu Caravaggioksi, on sen arvo miljoonia euroja. Nimeltään Kruunajainen tappuroilla esittää Jeesusta juuri ennen ristiinnaulitsemista.

Huutokaupan katalogissa teosta pidettiin espanjalaisen kuvataiteilijan Jusepe de Riberan (1591–1652) lähipiirin tekemänä.

Vain tunteja ennen huutokauppaa Espanjan kulttuuriministeri José Manuel Rodríguez Uribes ilmoitti, että maalaus on julistettu vientikieltoon, koska on syytä epäillä, että se on Caravaggion.

”Maalaus on arvokas, toivomme että se on Caravaggio”, hän sanoi toimittajille AFP:n mukaan.

Madridin Museo del Prado ilmoitti Espanjan kulttuuriministeriölle tiistaina, että huutokaupattavan maalauksen kohdalla on tarpeeksi dokumentaarista ja tyylillistä todistusaineistoa sen puolesta, että maalaus saattaa olla Caravaggion. Pradon mukaan tarvitaan syvällinen tekninen ja tieteellinen analyysi sekä akateeminen debatti siitä, voidaanko maalaus julistaa Caravaggion tekemäksi.

Ansorena-huutokaupan viestintäpäällikkö Belén Puente Herrero ei suostunut kertomaan The New York Timesille lisätietoja maalauksesta eikä sen nykyisestä omistajasta. Hän tyytyi sanomaan, että asiantuntijat tutkivat taulua paraikaa.

Asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, onko maalaus todella Caravaggion.

”Se on hänen”, sanoi italialainen taidehistoria-asiantuntija Maria Cristina Terzaghi La Repubblica -lehdelle AFP:n mukaan.

Ranskalainen asiantuntija Eric Turquin on eri mieltä.

”En ole nähnyt maalausta, mutta en ollut vakuuttunut siitä otetusta valokuvasta. Emme voi olla varmoja, mutta en usko, että se on Caravaggion. En näe hänen kädenjälkeään maalauksessa, vaikka aihe on selvästi caravaggiomainen”, Turquin kertoi AFP:lle.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kadonnut Caravaggion maalaus mahdollisesti löydetään.

Vuonna 2014 Etelä-Ranskassa lähellä Toulousea ullakolta löytynyt maalaus paljastui Caravaggioksi.

Judit leikkaa Holoferneen pään irti -niminen maalaus arvioitiin noin 140 miljoonan euron arvoiseksi ja se oli määrä huutokaupata vuonna 2019, mutta vain päiviä ennen huutokauppaa nimettömäksi jäänyt yksityinen keräilijä osti sen.

Ylivoimaisesti suurin osa Caravaggion tunnetuista maalauksista on esillä julkisesti.