Kuka? Hanna Pakarinen

■ Syntynyt Lappeenrannassa 1981.

■ Prosessinhoitajaksi 1999 ­Lappeenrannan ammatti­oppilaitoksesta.

■ Suomen ensimmäisen Idols-voitto 2004. Edusti Suomea Eurovision laulukilpailussa 2007.

■ Debyyttialbumi When I Become Me 2004. Ensimmäinen suomenkielinen albumi Paperimiehen tytär 2010. Julkaissut yhteensä seitsemän albumia. Viimeisin, Carolan kappaleiden uusia sovituksia sisältänyt Synnyin, elän, kuolen 2016. Yksi platina- ja kaksi kultalevyä.

■ Työskennellyt radiojuontajana ja -toimittajana useilla radio­kanavilla. Juontaa nykyään Aito Iskelmän viikonlopuissa.

■ Rakastaa karttoja, Wikipediaa ja nippelitietoa.

■ Harrastaa saunomista. Suomen Saunaseuran jäsen.

■ Asuu Helsingissä. Naimisissa muusikko Risto Niinikosken kanssa, jonka kanssa yhteinen lapsi. Perheeseen kuuluu myös 9-vuotias mopsi Siiri.

■ Täyttää 40 vuotta lauantaina 17. huhtikuuta.