Princen perikunta julkaisee vuonna 2010 äänitetyn albumin, joka jäi aikanaan julkaisematta.

Yhdysvaltalaisen muusikkolegenda Princen pimentoon jäänyt levy Welcome 2 America julkaistaan heinäkuussa.

Prince eli syntymänimeltään Prince Rogers Nelson äänitti albumin vuonna 2010. Samaisena vuonna hän aloitti kiertueen, joka kantoi samaa nimeä kuin tuleva levy.

Prince ei kuitenkaan koskaan kertonut tarkempaa syytä sille, miksi levy jätettiin julkaisematta.

Prince kuoli vuonna 2016 lääkkeiden yliannostukseen 57 vuoden iässä, ja albumi jäi unohduksiin.

Laulajan perikunta julkaisee yhdessä Sonyn Legacy Recordingsin kanssa postuumisti 12 kappaletta sisältävän valmiin levytyksen. Siinä artisti arvostelee muun muassa teknologiayhtiö Applea.

”Distracted by the features of the iPhone / Got an application, 2 fix Ur situation”, artisti laulaa yhdellä tulevan albumin kappaleella.

Vapaasti suomennettuna kohdassa todetaan, että iPhone saa ihmisten ajatukset harhailemaan ja ihmiset yrittävät sovellusten avulla ratkaista ongelmiaan.

Prince kantoi huolta maailman tilasta ja näki dystopian läsnäolon jo 2010-luvulla.

”Maailman on täynnä disinformaatiota. George Orwellin näkemys tulevaisuudesta on jo läsnä. Meidän täytyy pysyä sinnikkäinä, kun edessä on raskaita aikoja”, Prince sanoi vuonna 2010.

Myös kappaleiden nimet, kuten albumin päättävä kappale One Day We Will All B Free [Jonain päivänä me kaikki olemme vapaita], viittaavat 2010-luvun dystopiaan.

Kuva Princen esiintymisestä Helsingissä vuodelta 2011.­

Perikunta kuvaa tiedotteessa, että albumi on dokumentti Princen huolista ja näkemyksistä yhteiskuntaa kohtaan, jota varjostavat disinformaatio sekä taistelu tasa-arvosta.

Kritiikin kohteeksi joutuvat sosiaalinen media, tosi-tv:n luoma julkkiskulttuuri ja musiikkiteollisuuden monopolit.

Prince kritisoi musiikkiuransa aikana levy-yhtiö Warner Brosia taiteellisen vapautensa rajoittamisesta. Tämän vuoksi hän esiintyi 1990-luvulla siten, että hänen poskeensa oli kirjoitettu sana slave, joka tarkoittaa orjaa.

Uudella levyllään Prince kutsuukin Yhdysvaltoja ”orjan kodiksi”.

Levy kostuu 11:stä Princen luomasta kappaleesta. Lisäksi joukossa on yksi cover-versio Soul Asylum -yhtyeen kappaleesta Stand Up And Be Strong.

Vaikka Princen uutta albumia ei ole julkaistu aiemmin, ovat fanit kuitenkin voineet kuulla sen kappaleita. Prince on esimerkiksi esittänyt osan kappaleista keikoillaan.

Prince esiintyi Suomessa yhden kerran, heinäkuussa 2011.­

Perikunta on aiemminkin julkaissut Princen musiikkia tämän kuoleman jälkeen, kuten levyt Piano and a Microphone 1983 (2018) ja Originals (2019)

Prince aloitti uransa 1970-luvulla ja nousi kansainväliseksi tähdeksi 80-luvulla. Hän oli rhythm & bluesin ja popmusiikin tärkeimpiä muovaajia ja suunnannäyttäjiä. Princen musiikki on tyyliltään 70-luvun funkia, johon on sulautettu myös jazzia, psykedeelistä rockia ja poppia.

Artistin tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvat muun muassa Purple Rain, 1999, When Doves Cry, Cream ja Kiss.

Uudesta levystä uutisoivat muun muassa The New York Times, RollingStone ja Vulture.