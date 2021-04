Elokuvassa on Julian Fellowesin käsikirjoitus ja muutama nimekäs näyttelijä.

Väärän vänkyrä talo ★★★

Crooked House,

Britannia 2017

TV1 klo 21.10 ja Areena (K12)

Ensin oli Agatha Christien suunnaton tuotanto, jonka menestys on jatkunut jokseenkin tasaisena yli sata vuotta. Sitä on seurannut loputon virta erilaisia tv- ja elokuvasovituksia. Vuonna 2017 valmistunut erillinen tv-elokuva Väärän vänkyrä talo on tuoreimmasta päästä ja vastaa odotuksia. Talo maaseudulla, riitelevä suku ja murha, jonka tekijän on oltava joku talon asukkaista.

Alkuperäinen teos ilmestyi 1949, jolloin Christie oli vielä kelpo vedossa. Seuraavalla vuosikymmenellä Christien kirjojen taso alkoi selvästi laskea, mikä on täysin ymmärrettävää. Kirjailija oli käyttänyt ideansa loppuun.

Elokuvassa ajankohtaa on hilattu 1960-luvun alkuun. Suomennos on vuodelta 1977, ja omalaatuinen nimiväännös lienee peräisin kirjan kääntäjältä Juhani Jaskarilta.

Väärän vänkyrässä talossa on näkökulma, jota ei ole kovin usein nähty Christien tarinoissa. Yksi päähenkilöistä on lapsi, kymmenvuotias pikkuvanha tyttö Josephine (Honor Kneafsey), joka toimii tapausta selvittävän yksityisetsivän apuna. Etsivä ei ole Marple eikä Poirot vaan nuorimies nimeltään Charles Hayward (Max Irons).

Hayward tulee vedetyksi juttuun, kun hänen entinen tyttöystävänsä Sophia (Stefanie Martini) tulee tapaamaan häntä. Sophia uskoo, että hänen isoisänsä, upporikas liikemies Aristide Leonides on murhattu. Kuten tietysti onkin.

Koko lähisuku asuu samassa kieroutuneessa talossa. Kahden pojan ja heidän vaimojensa lisäksi paikalla on hehkeä ja muun perheen syrjimä nuori leski, jonka isoisä nappasi mukaansa Las Vegasista. Lesken roolissa nähdään Mad Men -sarjasta tuttu Christina Hendricks. Sivurooleissa näyttelevät myös Gillian Anderson ja Glenn Glose, joka tuo kaivattua särmää muuten melko teennäiseen näyttelijäkaartiin. Max Irons varsinkin on harmillisen laimea.

Elokuvan käsikirjoitti vanha kunnon Julian Fellowes. Ohjaaja on ranskalainen Gilles Pa­quet-Brenner. Fellowes ei ole pyrkinytkään vaihteluun, toisin kuin kollega Sarah Phelps, joka on onnistunut uudistamaan Christie-kerrontaa kohtuullisen hyvin. Phelpsin viimeisin Christie-sarja Totuus hallavan hevosen majatalosta nähtiin viime jouluna.

Voi tietysti kysyä, halutaanko Christie mieluiten aina samanlaisena vuosikymmenestä toiseen ja kaipaako kukaan uudistamista. Eikö Christien tarinoiden suosio perustu nimenomaan kaavamaisuuteen, joka muistuttaa pikemminkin peliä kuin draamaa?