Vankien hitaasti rakentuva itseluottamus on kaunista katsottavaa Valérie Müllerin ohjaamassa dokumentissa.

Marseillelaisen vankilan liikuntasali on täynnä liikettä. Arvostettu koreografi Angelin Preljocaj ohjaa naisryhmää, jonka on määrä valmistella oma tanssiesitys tanssifestivaaleille. Vangit ovat amatöörejä, ja liikkeet sen mukaisia. Mutta Preljocaj on ihailtavan sinnikäs ja omistautunut.

Samaa voi sanoa Tanssien vapauteen -dokumentin (2019) viidestä naisesta. Heidän kehonsa on vangittuna muurien sisään, mutta tanssin avulla heillä on mahdollisuus irtautua edes hetkeksi vangin kontrolloidusta elämästä ja saavuttaa pieni hetki vapautta.

Valérie Müllerin ohjaama dokumentti ei pehmoile, vaikka katsookin naisia ymmärtäen. Viisikko kuvataan ihmisinä, joiden elämä jatkuu myös vankeuden jälkeen. Hitaasti rakentuva itseluottamus on kaunista katsottavaa.

Tanssien vapauteen, Teema klo 20.00 ja Yle Areena.