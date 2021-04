Ihmisten lähentyminen selkärankaisten eläinten kanssa on tuttua, mutta tällä kertaa yhteys syntyy poikkeuksellisesti nilviäiseen. Kun elokuvantekijä Craig Foster tutustuu mustekalaan, tursas osoittautuu ihmeellisemmäksi kuin tiesimmekään.

Avaran luonnon ystävät tietävät, että meritursaat ovat älykkäitä, ongelmanratkaisuun kykeneviä naamioitumisen superlahjakkuuksia. Lajin ihmeellisyyttä pääsee ihastelemaan myös Netflixin dokumenttielokuvassa Mustekala opettajana, josta tekee ainutlaatuisen sen tapa kuvata yksittäisen tursaan ja miehen vuorovaikutusta.

Oscar-ehdokkaaksi vastikään nostetun dokumentin keskushenkilö on eteläafrikkalainen elokuvantekijä Craig Foster. Häneltä on aikoinaan nähty TV2:ssa Tanssii antilooppien kanssa (2000), leuat loksauttava dokumentti, jossa Kalaharin autiomaan asukkaat metsästivät antilooppia juoksemalla sen läkähdyksiin.

Pari vuosikymmentä Kalaharin jälkeen, loppuunpalamisen kynnyksellä, Foster palaa nuoruuden harrastuksensa snorkkelisukelluksen pariin. Silmiä­hivelevässä vedenalaisessa merilevämetsikössä hän kohtaa naarasmeritursaan ja päättää kokeilla, miten tämä suhtautuu ihmiseen, joka sukeltaa sen luo kameroineen päivittäin.

Samalla kun mustekalan uteliaisuus herää, sama tapahtuu katsojassa: millä tavoin tursas on valmis lähestymään ihmistä, jos tämä on tullut tarpeeksi tutuksi? Selkärankaisten eläinten suhtautuminen ihmisiin on meille tuttua tosielämästä ja dokumenteista, mutta nilviäisten mielenmaisema on täydellinen arvoitus.

Lähtemättömän vaikutuksen tekee sekin, miten elämän kiertokulku on dokumentissa mukana. Heti alussa Foster kertoo, että tursas elää vain vähän yli vuoden.

Myös seudulla uiskentelevat pyjamahait esitellään varhain.

Dokumentin ovat ohjanneet Pippa Ehrlich ja James Reed.

Mustekala opettajana, Netflix.