Sunnuntain tv-elokuvissa viholliset hyökkäävät My Little Ponyjen valtakuntaan ja espanjalainen uros hurmaa jenkkituristit

Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Magic in the Moonlight ★★★

(USA 2014) Taikuri (Colin Firth) yrittää paljastaa meedion (Emma Stone) huijariksi. Woody Allenin 1920-luvun Ranskan Rivieralle sijoittuva romanttinen komedia hehkuu glamouria.

Hero klo 9.45

Vicky Christina Barcelona ★★★

(Espanja/USA 2008) Espanjalainen uros (Javier Bardem) hurmaa jenkkituristit (Scarlett Johansson ja Rebecca Hall). Woody Allen loihti jälleen onnistuneen romanttisen komedian. (K12)

Hero klo 11.20

Hobitti – Smaugin autioittama maa ★★★

(Uusi-Seelanti/USA 2013) Bilbon (Martin Freeman) ja Gandalfin (Ian McKellen) tiet eroavat. Peter Jacksonin fantasiaelokuvien trilogian toisessa osassa etusijalla ovat taistelut. (K12)

Hero klo 17.00

My Little Pony -elokuva ★★★

(USA 2017) Viholliset hyökkäävät My Little Ponyjen valtakuntaan. Hasbron 1980-luvulla kehitettyihin leluihin perustuvassa animaatiossa nähdään lastenelokuvissa harvinainen vammainen hahmo: poni Tempest Shadow (äänenä Raili Raitala). Laulut on dubattu suomeksi lukuun ottamatta Songbird Serenadelle äänensä lainanneen Sian esittämiä kappaleita. (K7)

Sub klo 17.01

Bridget Jones’s Baby ★★★

(USA 2016) Bridget (Renée Zellweger) odottaa lasta ja isäehdokkaita on kaksi. Sharon Maguiren ohjaamassa romanttisten komedioiden trilogian päätösosassa nähdään genrelle epätyypillisen pehmeää maskuliinisuutta. (K7)

TV5 klo 21.00

Ansa viritetty ★★★

(USA 1999) Jon Amielin viihdyttävässä veijarikomediassa vakuutusfirman etsivä (Catherine Zeta-Jones) jahtaa taidevarasta (Sean Connery). (K12)

TV2 klo 21.00

Valerian and the City of a Thousand Planets ★★

(Ranska 2017) Agentti Valerian (Dane DeHaan) saa tehtävän suoritettavakseen tuhansien planeettojen kaupungissa Alphassa. Luc Besson filmatisoi ranskalaisten Pierre Christinin ja Jean-Claude Jean-Claude Mézièresin 1960–2010-luvuilla ilmestyneen Valerian ja Laureline -sarjakuvan. Scifielokuva on kliininen erikoistehostekasauma. Jos joku ei vielä tiedä, mitä käsite ”miehinen katse” merkitsee, Rihannan esittämä tanssinumero havainnollistaa sen täydellisesti. (K12)

Nelonen klo 21.00

Polttarittaret ★★★

(USA 2012) Ystävät (mm. Kirsten Dunst) juhlivat polttareita. Leslye Headlandin romanttinen komedia on ottanut vaikutteita Paul Feigin vuotta aiemmin ilmestyneestä komediasta Morsiusneidot. (K12)

Liv klo 21.00

Harry Potter ja salaisuuksien kammio ★★★

(Britannia 2002) Velho-oppilas Harry Potterin (Daniel Radcliffe) on selvitettävä, kuka on avannut salaisen kam­mion. Chris Columbuksen ohjaama fantasiaelokuvien sarjan toinen osa on aikuistenkin mieleen. (K12)

Sub klo 21.00

Kill Your Friends ★★★★

(Britannia 2016) Owen Harrisin pikimustassa rikoskomediassa levy-yhtiön psykopaatti A&R-manageri (Nicholas Hoult) himoitsee pomon pestiä. (K16)

Kutonen klo 23.10