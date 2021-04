Burgerimiehestä on riisuttu turha poseeraaminen ja sarjan ote on sopivan levoton

Burgerimies Akseli Herlevi ja ajomies Ossi Lahtinen ovat taas tien päällä. Burgerimies Suomessa -ohjelman suola on kaksikon letkeässä toveruudessa.

Dodge-vanhus käryää kuin pihvi parilalla. Auto on lastattu lihoilla, höysteillä ja tietysti käynnistyskaapeleilla – burgerimies Akseli Herlevi ja ajomies Ossi Lahtinen ovat taas tien päällä. Yhdysvaltojen ja Manner-Euroopan jälkeen överien purilaisreseptien kehittelyä jatketaan kotoisasti Suomessa.

Ruokaohjelmat tuppaavat olemaan sitä kiinnostavampia, mitä enemmän kokki antaa itsestään. Vuonna 2011 Herlevi asteli Top Chef Suomi -keittiöön ja televisioon. Kymmenessä vuodessa hänestä on kasvanut suuta pieksevistä tv-kokeista karismaattisin.

Herlevin ja Lahtisen edesottamuksissa ruoka on yhtä aikaa pääasia ja sivuseikka. Burgerimies eroaa useimmista kokkaus-, reissu- ja lifestyle-ohjelmista siinä, että siitä on riisuttu turha poseeraaminen. Ote on sopivan levoton. Suoraan sanottuna vaikuttaa siltä kuin ohjelmaa olisi tehty pienessä inspiroivassa kankkusessa, vaikka näin tuskin on.

Burgerimies Suomessa -ohjelman suola on Herlevin ja Lahtisen letkeässä toveruudessa. Liikutaan jo lähellä Latelan kaltaisia kaverirealityjä.

Täysin laskelmoinnista vapaata ei ole silti Burgerimiehenkään meno. Ohjelma on pullollaan tuotesijoittelua Herlevin Naughty Brgr -ketjun sapuskoista ohjelmassa tavattujen yrittäjien tuotteisiin.

Ensimmäisessä jaksossa karautetaan kohti Lappeenrantaa ja Lemiä. Samalla pistäydytään studiossa purkittamassa ohjelmalle oma tunnari, koska miksi ei. Silloin tarjoillaan katsojalle se leuatloksauttavin herkku. Burgerimieshän laulaa kuin enkeli!

Burgerimies Suomessa, Nelonen klo 18.00 ja Ruutu+.