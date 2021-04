Haitilaissyntyinen elokuvaohjaaja Raoul Peck haluaa osoittaa, että historiassa kaikki liittyy kaikkeen. Exterminate All the Brute -sarja ei ole vain dokumentti vaan pikemminkin pitkä kuvaessee.

Mitä yhteistä on holokaustilla, alkuperäisväestöjen kohtalolla, tummaihoisella ruotsalaispojalla, joka herätti pahennusta Lucia-kruunussaan, Syyrian sodalla, eläinlajien sukupuutolla?

Yhdistävä tekijä on valkoinen ylivalta. Se voima, joka sai alkunsa löytöretkistä, länsimaisesta sivistyksestä, kolonialismista ja kapitalismin voittokulusta. Mitä laajemmalle se levisi, sitä enemmän sen jalkoihin jäi alkuperäisväestöä ja orjia, eläimiäkin.

Haitilaissyntyinen elokuvaohjaaja Raoul Peck haluaa osoittaa, että historiassa kaikki liittyy kaikkeen, ja käyttää siihen neljän tunnin ajan televi­suaalisten ilmaisukeinojen koko arsenaalia. Exterminate All the Brute -sarjan todistusvoima tulee juuri yhdistämisestä, joka toteutuu paitsi temaattisesti myös sen muodossa.

Sarja ei ole vain dokumentti vaan pikemminkin pitkä kuvaessee, joka käyttää myös draamakerrontaa, animaatiota ja erinomaista grafiikkaa, oivallisesti valittuja kohtauksia vanhoista elokuvista, puhumattakaan valokuva- ja filmimateriaalista – ja musiikkivalinnoista. Dramatisoitujen kohtausten pääroolissa nähdään Josh Hartnett.

Sarjassa ei oikeastaan kerrota mitään uutta, ja kuten Peck itsekin toteaa: kysymys ei ole eikä ole ollut tiedon puutteesta. Peckin tavoitteena on vaihtaa näkökulma voittajista voitettuihin.

Monissa maissa vaikuttanut Peck (s. 1953) on itse sarjan kertoja ja myös osa tarinaa. Hän käyttää materiaalina omiakin elokuviaan. Niistä tunnetaan parhaiten loistava James Baldwin -dokumentti I am not Your Negro vuodelta 2016, mutta sarjassa viitataan lähinnä aiempiin elokuviin. HBO tekisi tyylikkäästi, jos se hankkisi nyt niidenkin esitysoikeudet.

Baldwin-dokumentti löytyy Yle Areenasta.

Sarjan taustalla vaikuttaa ruotsalainen kirjailija Sven Lindqvist, jolta on peräisin myös nimi. Ruotsinkielinen alkuteos Utrota varenda jävel ilmestyi 1992, ja se on silloin suomennettu tehokkaasti Tappakaa ne saatanat.

Kirjassaan Lindqvist osoittaa, että holokausti ei ollut erillinen kansanmurha vaan osa pitkää jatkumoa ja juuri sitä historiaa, jota sarjakin kuvaa.

Hitlerillä oli mallinsa ja esikuvansa. ”Tie Auschwitziin kivettiin kristikunnan alkupäivinä”, Peck toteaa. Lindqvist kuoli 2019, kun Peck oli jo tekemässä sarjaansa.

Sarja vaatii keskittymistä ja kestävyyttä, mutta se kannattaisi silti katsoa kerralla kokonaan. Valitettavasti HBO annostelee sen tuttuun tyyliinsä jakso viikossa.

Exterminate All the Brutes HBO Nordicilla.