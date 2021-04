DMX sai noin viikko sitten sydänkohtauksen, jonka jälkeen hän oli kuolemaansa asti sairaalassa elintoimintoja ylläpitävässä hoidossa.

Yhdysvaltalainen rap-artisti DMX, oikealta nimeltään Earl Simmons on kuollut. Artistin pitkäaikainen lakimies vahvistaa artistin kuoleman uutistoimisto AFP:lle.

DMX sai noin viikko sitten sydänkohtauksen, jonka jälkeen hän oli kuolemaansa asti sairaalassa elintoimintoja ylläpitävässä hoidossa. Räppäri oli kuollessaan 50-vuotias.

Myös Dark Man X nimellä tunnettu artisti oli uransa huipulla 1990-luvun lopulla. Hänen kappaleidensa sanoitukset käsittelivät usein väkivaltaa ja elämää kaduilla. Sanoitukset olivat myös usein sävyltään uskonnollisia.

Artistin kuunnelluin kappale X Gon’ Give It to Ya on kerännyt Spotifyssä yli 400 miljoonaa kuuntelukertaa. Muita artistin menestyksekkäitä kappaleita olivat muun muassa Party Up ja Where The Hood At.

Simmonsin elämää varjostivat rikostuomiot ja vankilajaksot. Julkkiksia seuraavien verkkosivustojen TMZ:n ja Billboardin mukaan artisti sai sydänkohtauksen huumeiden yliannostuksen seurauksena.

Simmonsilla oli 15 lasta. Artistin perhe kertoo People-lehden julkaisemassa lausunnossa, että Simmons kuoli sairaalassa perheensä ympäröimänä.

”Earl oli soturi, joka taisteli aivan loppuun saakka. Hän rakasti perhettään koko sydämestään ja vaalimme niitä hetkiä, jotka vietimme hänen kanssaan”, perhe kirjoitti.