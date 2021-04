Näyttelyssä oli mukana yli 600 alkuperäistä kuvitusta, piirustusta ja maalausta sekä runsaasti muuta muumiaiheista esineistöä ja arkistomateriaalia.

Kirjailija ja kuvataiteilija Tove Janssonin (1914–2001) kaikkien aikojen laajin, kaksi vuotta Japania kiertänyt muumitaiteen näyttely Moomin: The Art and the Story päättyi maaliskuussa 2021 Schizuokassa. Muuminäyttely oli esillä kahdeksassa eri kaupungissa Japanissa ja se tavoitti yhteensä yli 450 000 kävijää huolimatta koronan aiheuttamista rajoituksista.

Näyttely oli laaja läpileikkaus Janssonin muumitaiteesta aina 1940-luvulta hänen kuolemaansa saakka. Se käsitti yli 600 alkuperäistä kuvitusta, piirustusta ja maalausta sekä runsaasti muuta muumiaiheista esineistöä ja arkistomateriaalia. Suuri osa näyttelyn teoksista kuuluu Tampereen taidemuseon hallinnoiman Muumimuseon kokoelmiin. Aineistoa näyttelyyn lainasi Moomin Characters Oy Ltd sekä yksityiset instituutit, arkistot ja museot.