Turkin hallitus on ottanut seksuaalista väkivaltaa ja lasten hyväksikäyttöä käsittelevän Elif Shafakin silmätikukseen.

Elif Shafakin Booker-palkitun romaanin keskeinen tapahtumapaikka on bordellikatu Istanbulissa.­

Romaani

Elif Shafak: 10 minuuttia 38 sekuntia tässä oudossa maailmassa (10 Minutes 38 Seconds in this Strange World). Suom. Maria Erämaja. Gummerus. 359 s.

Brittiläisturkkilainen Elif Shafak (s. 1971) on lukuisissa romaaneissaan herättänyt erityisesti Istanbulin kadut ja sen moninaiset ihmiskohtalot eloon.

Kuudennessa suomennetussa romaanissaan 10 minuuttia 38 sekuntia tässä oudossa maailmassa hän tarkentaa katseensa suurkaupungin hyljeksittyihin ja yksinäisiin, eri syistä perheensä menettäneisiin ja yhteiskunnan karsastamiin ihmisiin.

Ollaan yhteisöllisen kulttuurin kontekstissa, heikon sosiaaliturvan valtiossa, jossa perheen ja yhteisön tuen menettäminen on iso asia. Niin käy päähenkilölle Leylallle, joka päättää karata kotikaupungistaan Vanista vastoin islamistiseen konservatiivisiipeen liittyneen isänsä tahtoa.

Shafak rakentaa Leylan kivikkoista tietä muistoja avaamalla ja esittelemällä vuorotellen ne ihmiset, joista tulee lopulta tämän uusi perhe ja turvaverkko. He kaikki ovat vanhoillisen Turkin kategorisoimia hylkiöitä: transvestiitti, afrikkalaistaustainen siirtolainen, lyhytkasvuinen, baarilaulaja.

Heistä jokainen tuo romaaniin oman tasonsa, vahvistaa sitä vaikutelmaa, miten vaikeaa sopeutuminen ja hyväksynnän saaminen voi olla. Seksuaalista väkivaltaa lapsuudessa kokenut Leyla itse päätyy suurkaupungissa seksityöläiseksi, ihmiseksi vailla omia oikeuksia.

Romaanin keskeinen tapahtumapaikka, bordellikatu, on fiktiivisten tapahtumien keskellä todellinen paikka Istanbulissa, jonne muun muassa maahan rantautuneet yhdysvaltalaiset sotilaat ja paikalliset perheenisät tarinassa hakeutuvat.

Istanbul on näyttämö, jossa eurooppalainen ja vapaamielisempi Turkki törmäävät ahdasmielisempään ja autoritaariseen Turkkiin. Yksi juonen kierteistä rakentuukin kaksinaismoralismille ja seksityöläisiin kohdistuvien murhien ympärille. Konservatiivisen Turkin silmissä prostituoidut ovat kaduilta siivottavaa saastaa.

Erilaisista naiskohtaloista viehättynyt kirjailija osuu tällä Booker-palkintoehdokkuuden saaneella romaanillaan yhteen turkkilaisen yhteiskunnan kipupisteeseen: seksityöläisten kehnoihin oikeuksiin. Vuoteen 1990 saakka raiskaustuomiota kevennettiin, mikäli uhri oli prostituoitu.

Sittemmin kansalaisyhteiskunnan painostuksen jälkeen tuo pykälä on kumottu, mutta tuon jälkeen Turkissa on tehty kirjailijan näkemyksen mukaan lakitasolla hyvin vähän sukupuolten välisen tasa-arvon ja eritoten seksityöläisten oikeuksien kohentamiseksi.

Shafak hyödyntää menestyskirjailijan asemaansa ja tuo rohkeasti esiin kiihkeiden uskovien ja autoritaarisen ja konservatiivisen Turkin tuhoisan voiman. Seurauksena tästä on olut se, että Turkin hallitus on ottanut seksuaalista väkivaltaa ja lasten hyväksikäyttöä käsittelevän Shafakin syyniin useiden muiden kirjailijoiden ohella.

Romaanin makaaberiksi ja pidäkkeettömäksi – jopa hirtehiseksi – kasvava loppuratkaisu esitetään Istanbulin Kilyosissa sijaitsevalla Yksinäisten hautausmaalla. Suomentaja Maria Erämajan ansiokas käännös pääsee erityisesti tässä revittelyssä oikeuksiinsa.

Yksinäisten hautausmaa on sekin todellinen paikka Istanbulissa, ja sinne on haudattu ne ruumiit, joita perheet eivät ole ruumishuoneilta lunastaneet: narkomaanit, alkoholistit, uhkapelurit, kodittomat, pikkurikolliset, kodittomat, karkulaiset, mielisairaat, prostituoidut, aids-potilaat, aviottomat äidit, transvestiitit. Loppusanoissaan kirjailija kertoo, että hautausmaa kasvaa nopeasti ja viime aikoina sinne on haudattu suuret määrät tunnistamattomiksi jääneitä pakolaisia, jotka ovat hukkuneet ylittäessään Egeanmeren pyrkiessään kohti Eurooppaa.

Yksinäisten hautausmaalla maasta ei erotu muuta kuin numero. Siksi Shafak on kirjoittanut tämän romaanin: antaakseen noille numeroille kasvot ja ihmisarvon.