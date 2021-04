Apple Corpsin jakamia Beatles-lehdistökuvia huutokaupataan säännöllisesti, ja niiden arvoa keräilijöille on vaikea ennustaa – on yhä mahdollista, että mukana olisi arvokastakin materiaalia.

The Beatles -yhtyeen historiaa kattavimmin tutkiva Mark Lewisohn arvioi Helsingin Sanomille, että suomalaismediassa esitellyssä ja Lempäälässä syksyllä huutokauppaan tulevassa The Beatles -materiaalissa ei näyttäisi olevan mitään ainutlaatuista.

”Ne esimerkit, jotka olen nähnyt, ovat Apple Corpsin [The Beatlesin oikeuksia valvova yhtiö] laajasti ja ilmaiseksi medialle lähettämiä kuvia ja tarkoitettuja sanoma- ja aikakauslehtikäyttöön”, Lewisohn kertoo sähköpostivastauksessaan HS:n kysymykseen.

”Niiden arvon päättävät keräilijät, jotka ovat kiinnostuneita promootiovalokuvista, mutta kuvat itse eivät ole uniikkeja, koska ne ovat jo määritelmällisesti kopioita arkistoiduista alkuperäiskuvista.”

Dioissa näkyy Apple Corps -yhtiön leimoja. Diat olivat yksi tapa lähettää lehdistökuvia sanoma- ja aikakauslehtien tarpeisiin.­

Helsingin Sanomat sai Huutokauppahuone Aleksin huutokaupanpitäjä Sami Taustilalta sähköpostitse lisäkopiot yli kahdestakymmenestä huutokaupattavasta kuvasta, joista osaa ei ole aikaisemmin nähty mediassa tämän löydön yhteydessä. Mukana on esimerkiksi monia erilaisia asetelmia The Beatlesin Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band -levykannen kuvauksista.

Tuokioita Sgt. Peppers’s Lonely Hearts Club Band -levykannen kuvauksista.­

”Sama vastaus”, Lewisohn kuittaa lyhyesti nähtyään valikoiman näistäkin kuvista.

Sanoilla on painoarvoa, sillä Lewisohn on tehnyt useita The Beatles -kirjoja ja valmistelee parhaillaan kaikkien aikojen laajinta The Beatles -elämäkertaa, jonka ensimmäinen, laajimmassa versiossa yli 1700-sivuinen osa kattoi jäsenten sukuhistoriaa vuodesta 1845 lähtien ja päätyi läpimurron vuoteen 1962. Voit lukea kirjan HS-arvostelun tämän linkin takaa.

Toista osaa odotetaan aikaisintaan muutaman vuoden kuluttua. ”Siitä ei ole uutta kerrottavaa. Olen kiireinen ja työ jatkuu”, Lewisohn kertoo.

Apple Corpsin lehdistölle jaettuja kuvia on tuhansien lehtien kuva-arkistoissa, ja niitä tulee myös huutokaupattavaksi usein.

Hyväkuntoiset ja harvemmin nähdyt kuvat voivat hyvinkin kiinnostaa keräilijöitä. Jos huutokaupattaviin promootiokuviin liittyy kiva taustatarina, uutiskynnys voi ylittyä BBC-yhtiötä myöten.

Näin kävi esimerkiksi vuonna 2016, kun huutokauppaan tuli kuvia, jotka fani oli teinityttönä saanut koputettuaan Lontoon-käynnillä Applen toimiston oveen. Yllättäen turvamies avasi oven, tarjosi hänelle ja hänen ystävättärelleen kierroksen studioilla ja antoi sen päätteeksi heille promootiokuvia ja levyjä. BBC:n artikkeli löytyy tämän linkin takaa.

Kiinnostavan Lempäälän-satsista tekee sen löytötarina.

Taustilan mukaan Lontoossa asuva suomalais-brittiläinen pariskunta näki EMI-yhtiön toimiston edessä vuonna 2001 roskalavan, jossa oli The Beatles -materiaalia. Mies otti mukaansa kansion, joka sisälsi 67 The Beatles -yhtyeen valokuvaa eri vuosilta.

Jos löytötarina pitää paikkansa, kansio voisi olla peräisin materiaalista, jonka Crystal Services -siivousfirman työntekijä heitti vahingossa pois juuri vuonna 2001. Vuonna 2007 joissakin medioissa kerrottiin, että levy-yhtiö EMI ja Apple Corps nostivat oikeusjutun Crystal Services -yritystä vastaan. Korvausvaatimus oli median mukaan jopa 1,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tuhotusta materiaalista, johon kuului esimerkiksi 450 valokuvaa.

Huutokaupanpitäjä Sami Taustila olettaa, että nyt huutokaupattavat kuvat olisivat nimenomaan osa niistä kuvista, jotka siivooja heitti vahingossa pois.

”Kyllähän se lompakolle hyvää tekisi, jos tästä löytyy originaalikappaleita, mihin nuo kynällä tehdyt merkinnät voisivat olla viite”, Taustila kommentoi HS:lle. ”Että jos näissä on originaaleja, joista ne lehdistökopiot tehtiin.”

Taustila lupaa, että asiaa tutkitaan vielä tarkemmin ennen kuin kuvat huutokaupataan.

Helsingin Sanomien kuvatoimituksen esimies Markku Niskanen tutki kopioita, ja sulkee useimmista pois mahdollisuuden, että ne olisivat originaaleja.

”Joissakin kuvissa dian reunassa näkyy filmin merkki Kodak ESD 5071. Se oli erityisesti originaalidiojen reproamiseen tarkoitettu filmi. Näitä käyttivät kaikki kuvatoimistot, jotka halusivat levittää originaalikuvista duplikaatteja. Filmin nimikin on Ecktachrome Slide Duplicating Film eli EDS”, hän toteaa.

Niskanen arvioi monista kuvista, että originaali on ollut 35 millimetrin filmillä (kino eli 24x36 millimetriä), ja nämä huutokaupattavat duplikaatit on kuvattu 70 millimetrin filmille.

”Esimerkiksi Sgt. Pepper’s -levykannen kuvaussessiosta varmasti kaikki paitsi yksi ovat duplikaatteja, mutta on vaikea nähdä miten se yksikään voisi olla muuta”, hän arvioi.

”Kaikkiaan seitsemän tämän valikoiman kuvaa on sellaisia, joissa filmitieto tai kuvan suunta ei paljasta sitä että kyse on duplikaatista. Kaikki muut ovat duplikaatteja ja erittäin todennäköisesti myös nämä seitsemän”, Niskanen arvioi.

Entä perustelut?

”Ei niille keikoille ole kukaan voinut lähteä Hasselbladin 70 millimetrin kalustolla. Sitä filmiä käytettiin muun muassa Apollo-lennoilla, mutta filmi vaati niin suuren kasetin, että olisi ollut todella harvinaista käyttää tuota filmiä henkilökuvauksissa.”

Jätetään toki vielä toivonkipinä: HS on nähnyt vain noin kolmasosan huutokaupattavasta materiaalista ja nekin vain kopioina. Valtaosa on varmasti tavanomaisia pressikuvia, mutta niillä voi sellaisinakin olla arvoa keräilijöille. Ja jos yksikin kuva koko 67 kuvan setistä osoittautuisi sittenkin originaaliksi, keräilijöiden kiinnostus taatusti kasvaisi.

Joka tapauksessa kuvat herättävät The Beatles -yhtyeen faneissa tunteita ja muistoja. Ja et ole Mark Lewisohn, mukana on luultavasti myös joitakin otoksia, joita et ole aikaisemmin nähnyt The Beatles-kirjallisuudessa ja lehtiartikkeleissa.

The Beatles 1960-luvun alkupuolella.­

The Beatles 1960-luvun alkupuolella.­

George Harrison ja John Lennon studiossa.­

The Beatles tunnelmavalaistuksessa.­

The Beatles kiertueella.­

Ringo Starr vauhdissa.­