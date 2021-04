Yleisradioyhtiö ei lauantaina kommentoinut palautteiden määrää.

Britanniassa prinssi Philipin kuoleman uutisointi on tuonut palautevyöryn yleisradioyhtiö BBC:lle. Kuningatar Elisabet II:n puoliso prinssi Philip kuoli perjantaina 99-vuotiaana.

Kuoleman uutisointi syrjäytti perjantaina televisiossa muun ohjelmiston täysin esimerkiksi BBC:n kahdella pääkanavalla. Illalla ohjelmistosta pois jäivät esimerkiksi EastEnders -saippuasarjan jakso sekä Master Chef -kokkikilpailun finaali, mikä on kirvoittanut katsojilta kiukkuista palautetta, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

BBC avasi lauantaina nettisivuillaan palautelomakkeen asiaa koskeville valituksille. BBC ei lauantaina kommentoinut palautteiden määrää. Sunnuntain puolella palautelomakesivu ei enää toiminut.

BBC esitti perjantaina kanavillaan uutisvirran lisäksi esimerkiksi ennakkoon nauhoitetun ohjelman, jossa prinssi Philipin lapset muistelivat isäänsä. Myös useilla yleisradioyhtiön radiokanavilla muu ohjelmisto sai väistyä kuolinuutisen tieltä.

The Guardianin mukaan katselutilastoista selviää, että keskeisen BBC One -kanavan katsojamäärä laski perjantai-iltana kuusi prosenttia edelliseen perjantaihin verrattuna. BBC Two -kanava puolestaan menetti illalla jopa kaksi kolmasosaa yleisöstään.

Ohjelmistojaan muutti prinssin kuoleman vuoksi myös esimerkiksi eri yhtiön omistama tv-kanava ITV.

Mainosrahoitteista Channel 4 -kanavaa puolestaan ennätettiin moittimaan siitä, ettei se muuttanut ohjelmistoaan tarpeeksi, kertoo uutistoimisto AFP. Sen mukaan Channel 4 lisäsi ohjelmistoonsa joitakin prinssi Philipin elämästä kertovia dokumenttiohjelmia. Kanavan johto perusteli valintaa vaihtoehdon tarjoamisella muiden kanavien ohjelmavirralle.

BBC:n ohjelmistolinjausta on kritisoitu esimerkiksi siitä, että sen molemmat pääkanavat näyttivät samaa sisältöä.

AFP:n mukaan ohjelmistoa kuninkaallisten kuolemien varalle on harjoiteltu pitkään ja muokattu eri vuosikymmeninä. Nyt tv-katsojilla on kuitenkin aiempaa enemmän valinnanvaraa: jos perinteisten kanavien ohjelmisto ei miellytä, suoratoistopalveluista kyllä löytyy katsottavaa.

Myöskään monarkian suosio kansan parissa ei ole entisellään.

BBC on sikäli epäkiitollisessa asemassa, että sen linjauksia olisi todennäköisesti kritisoitu joka tapauksessa, Westminsterin yliopiston mediahistorian professori Jean Seaton arvioi AFP:lle.

”Jos BBC olisi toiminut toisin, sitä olisivat kritisoineet eri ihmiset kuin nyt. BBC pysäytti meidät kansankunnan historiassa aidosti merkityksellisen tapahtuman äärelle”, Seaton sanoi.

The Guardianin mukaan BBC:n valintojen takana saattavat olla myös vuoden 2002 kuninkaallisen kuoleman uutisoinnista tulleet moitteet. Tuolloin kritiikkiä riittämättömästä kattavuudesta esitti erityisesti oikeistoon kallellaan ollut media.

Kun kuningataräiti Elisabet kuoli 101-vuotiaana vuonna 2002, media tarttui esimerkiksi siihen, ettei BBC:n uutistenlukija ollut pukeutunut tarpeeksi muodollisesti asiasta kertoessaan.

BBC:n historiikin kirjoittanut professori Seaton kutsuu yleisradioyhtiötä kansalliseksi instituutioksi, joka jakaa joitakin piirteitä monarkian kanssa.

”[Siis] siinä mielessä, että BBC:llä on velvollisuus palvella koko kansaa. Se ei toki tarkoita, että sen olisi koko ajan annettava kaikille mitä he haluavat. Sen täytyy kuitenkin sekä palvella että edustaa kansaa”, Seaton muotoili AFP:lle.

BBC ja Britannian hallitus ovat käyneet pitkään vääntöä yleisradioyhtiön rahoituksesta. AFP:n mukaan BBC:llä on parhaillaan menossa miljoonien säästökuuri.