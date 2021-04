Kaikki seitsemän albumia vaihtelevat tyyleiltään. Mukana on niin progressiivista rockia, hard rockia, diskoa kuin koneheviäkin.

Lordi-yhtye on tunnettu musiikkinsa lisäksi näyttävistä ja pelottavista esiintymisasuistaan.­

Lordi julkaisee lokakuussa seitsemän albumillista uutta musiikkia saman päivän aikana.

Alun perin tarkoituksena oli julkaista jopa kymmenen albumia.

Lordin keulahahmo ja lauluntekijä Tomi Putaansuu kertoo, että idea syntyi maaliskuussa 2020, kun koronavirus keskeytti kiertueen.

Ajatus tuntui niin hullulta, että se oli pakko tehdä.

”Se on niin järjetön megajulkaisu, ettei jumalauta kukaan muu sitä tee.”

Muu yhtye otti Putaansuun idean vastaan innolla, vaikka sitä pidettiinkin hulluna ajatuksena.

Manageri ja saksalainen levy-yhtiö innostuivat mahtipontisesta ideasta, mutta harkinnan jälkeen muutama levy piti typistää alkuperäisestä suunnitelmasta.

Tähän mennessä Lordi on julkaissut yhteensä kymmenen albumia. Nyt diskografia kasvaa yli puolta suuremmaksi.

Tomi Putaansuulle yksi syy albumikokonaisuuden tekemiseen oli halu näyttää.­

Yhtye julkaisi tammikuussa 2020 Killection-albumin, joka koostuu eri musiikkityyleistä vuosikymmenien varrelta. Killectionissa ajatuksena oli luoda best of -tyyppinen kokoelmalevy, jossa olisi eri vuosikymmeninä julkaistuista albumeista mukana parhaat.

Vaikka Lordi-yhtyeen ura alkoi vasta 90-luvulla, ei se estänyt kuvittelemasta fiktiivistä historiaa esimerkiksi bändin 70-luvun ajoista ja tuon ajan tyyliin sävelletystä musiikista.

Putaansuu kertoo, että nyt julkaistavat seitsemän albumia ovat ikään kuin ne albumit, joilta nuo parhaat palat on kerätty.

Perusajatuksena on, että Killection-levyn yhden kappaleen ympärille on tehty kokonainen albumi, jolla tuo kyseinen julkaisu on leikisti aikanaan ilmestynyt.

Tämän vuoksi kaikki seitsemän albumia vaihtelevat tyyleiltään. Mukana on niin progressiivista rockia, hard rockia, diskoa kuin koneheviäkin.

Seitsemällä albumilla julkaistavat kappaleet ovat uutta tuotantoa. Biisien teko on aloitettu vasta viime kesänä. Miten näin hurja sävellystahti on mahdollinen?

Putaansuuta kysymyksenasettelu huvittaa, sillä yleensä ongelmana on se, että suuri määrä kappaleita ei mahdu levylle. Tavanomaisesti, kun yhtye tekee yhtä albumia kerrallaan, jää parikymmentä biisiä albumin ulkopuolelle.

Putaansuu sanoo olevansa supernopea säveltäjä, jonka päässä kappale saattaa syntyä kauppareissun aikana.

”Saatan tehdä biisin päässäni, kun ajan Prismaan. Hyräilen jonkin idean puhelimeen. Siihen mennessä kun olen ajanut Prismaan, on koko biisi kertosäkeineen, säkeistöineen ja riffeineen valmis.”

Kotiin päästyään Putaansuu siirtää ideat vuoden 1992 tietokoneelleen, ja biisi on valmis.

Tomi Putaansuu vakuuttaa ettei kappaleiden suuri määrä ole johtanut laadusta tinkimiseen.

Päin vastoin nopeus on helpottanut laadun varmistamisessa. Kun kertosäe, riffi tai jokin muu kappaleen osa ei miellytä ensimmäisen sävellyskierroksen jälkeen, menee osa vaihtoon. Koska uutta materiaalia syntyy nopeasti, on myös sellainen materiaali, johon Putaansuu ei ole tyytyväinen, helppo säveltää uusiksi.

”Kaikki kappaleet ovat läpäisseet mun seulan ja se seula ei ole löyhä”, Putaansuu vakuuttaa.

Artistia ajatus yhden kappaleen hiomisesta vaikka kuukauden verran tuntuu käsittämättömältä. Luomisen tuska tai itsekriittinen, loputon kappaleiden hinkkaus ovat hänelle vieraita asioita.

Lordi-yhtye nousi koko kansan tietoisuuteen vuonna 2006 Euroviisuvoiton myötä.­

Seitsemän albumin julkaisu samana päivänä on myös maailmanennätys.

Putaansuu myöntää, että suuruudenhullun idean taustalla on myös halu näyttää. Takaraivossa jyskyttävät ihmisten ennakkoluulot heavy metallia ja hard rockia edustavia bändejä kohtaan.

”Kuulumme sellaiseen kategoriaan, että osa ihmisistä ei voi koskaan ottaa vakavasti meitä tai myöntää, että olemme koskaan tehneet mitään hyvää musiikkia. Totta kai se satuttaa, kun jotkut ajattelevat, että Lordi on kuulematta paskaa.”

Putaansuuta tällainen ajattelutapa loukkaa, sillä hän on ylpeä bändinsä saavutuksista ja musiikista. Julkaistavaksi ei päädy mitään sellaista musiikkia, joka ei täyttäisi Putaansuun laatuvaatimuksia.

”Olen ylpeä kaikesta, mitä tehdään.”