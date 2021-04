Tällä viikolla Helsingissä nähdään sekä livenä että virtuaalisesti uusi esitystaidefestivaali Bad House.

”Helsinkiin mahtuu useampikin kansainvälinen näyttämötaiteen festivaali. Meillähän on oikeastaan vain Juhlaviikot, Sivuaskel, Liikkeellä marraskuussa ja Baltic Circle”, sanoo tanssitaiteilija Elina Pirinen.

Ja nyt uusi näyttämötaiteen festivaali on luvassa.

Esitystaiteen talo Mad House sai vasta vuonna 2019 omat tilat Teurastamolla ja toiminta muuttui ympärivuotiseksi. Nyt Mad House järjestää jo ensimmäisen esitystaidefestivaalinsa.

Bad House -niminen festivaali järjestetään 12.–25. huhtikuuta virtuaalisessa ja fyysisessä kaupunkitilassa.

Yksi jokavuotiseksi suunnitellun festivaalin kuraattoreista on Elina Pirinen. Hänen kanssaan tapahtumaa kuratoivat Sonja Jokiniemi ja Mikko Niemistö.

Bad Housen pääosin maksuton ohjelmisto koostuu esitystaide-, video- ja installaatioteoksista. Mukana on myös sarjakuvaa ja työpaja.

Festivaalia on valmisteltu jo pari vuotta.

”Intohimomme on ollut piirtää esiin ajattelua, joka on yhtä monimuotoista kuin ympäröivä todellisuus, myös teosten muodon osalta. Festivaali ristipölyttää yleisölle kansainvälisestikin toimivien kotimaisten taiteilijoiden ja ulkomaalaisten taiteilijoiden praktiikoiden ja aiheiden rinnakkaista olemassaoloa”, Pirinen sanoo.

Tänä vuonna nähdään kuusi ulkomaista ja kolme kotimaista teosta.

Suomessa on Pirisen mukaan ollut viime aikoina vaarana, että taiteen tematiikat ja fokukset mustavalkoistuvat ja muuttuvat homogeenisiksi.

”Viime vuosina on ollut tendenssiä, että rahoittajat tukevat taidetta, joka lokeroituu täyttämään tietyt vaatimukset esimerkiksi teemojen ja vaikuttavuuden puolesta. Taiteeseen kohdistuu paljon ulkotaiteellisia vaateita ja mielikuvittelu on vaarassa rapautua.”

Tästä juontuu festivaalin nimi – Bad House. Pirinen kertoo, että nimen taustalla on juuri ajatus siitä, että taiteen tehtävänä ei ole aina tehdä kaikkea kuuliaisesti ja yrittää pelastaa maailmaa.

”Taide on vapaata ja taide saa olla oma kielensä, sillä on itseisarvo. Taide ei ole esimerkiksi ihanan kaupunkikulttuurin tai minkään muun taloudellisen hyötymittarin rakentamisen väline.”

”Siksi festivaalilla ei myöskään ole mitään yhtä teemaa.”

Kyse ei Pirisen mukaan myöskään ole korona-ajan festivaalista, jolla paikataan live-esityksien nälkää striimeillä.

”Vaikka teosten lähtömate­riaali on saattanut olla koronan takia toteutumattomassa live-esityksessä, ovat taiteilijat ajatelleet materiaalin kokonaan uuden median läpi ja esimerkiksi kameran työryhmän yhdeksi jäseneksi”, Pirinen sanoo.

Tällainen on tuotannossaan aiemminkin paljon kameraa hyödyntäneen Jakob Öhrmanin kolmiosainen videoteos Shapeshifter.

Teatteriryhmä Nya Rampenin perustajajäsen Öhrman on tunnettu Shakespearea tutkivasta tuotannostaan, viimeksi Teatteri Viiruksessa nähtiin keväällä 2020 hänen ohjauksensa Hamlet All Inclusive.

Tällä kertaa Öhrman on tutkinut Edgar Allan Poen tuotantoa. Teoksen nimi Shapeshifter viittaa monissa kansansaduissa ja mytologioissa esiintyvään, muuntautumiskykyiseen hahmoon.

Shapeshifter-teoksessa esiintyvät Jakob Öhrman (vas.), Emilia Jansson, Kristian Ekholm ja Daniel Virtanen.­

Teos sai innoituksensa Öhrmanin kiinnostuksesta näyttelijän muodonmuutokseen.

”Näyttelijältähän vaaditaan, että hän pystyy muuntautumaan joksikin toiseksi. Halusin tehdä fyysisen esityksen, jossa tämä muodonmuutoksen prosessi on selkeästi näkyvillä katsojalle, ja joka tutkii, mitä menetelmiä tai rituaaleja muodonmuutoksen saavuttamiseksi on”, hän sanoo.

”Poen goottimainen ja synkkä maailma sopi tämän tutkimiseen hyvin.”

Videoteoksen ensimmäinen osa rakentuu Poen kuuluisan runon Korppi, toinen runon Kellot sekä kolmas novellin Musta kissa ympärille ja ne muodostavat jatkumon.

”Ajatuksena on, että tämä olisi osa pidempää projektia. Suunnitelmissa on tehdä teos kaikista Poen runoista”, Öhrman paljastaa.

4 floors of whores -ryhmän taide-elokuva tutkii kansallista identiteettiä ja häpeää inspiraationaan Hella Wuolijoen Niskavuoren naiset -näytelmä.­

Toinen festivaalin kotimainen teos, 4 floors of whores -ryhmän taide-elokuva niXXXavuori: artfilm tutkii kansallista identiteettiä ja häpeää inspiraationaan Hella Wuolijoen Niskavuoren naiset -näytelmä.

Alun perin teoksen piti olla näyttelijöiksi valmistuvien Emilia Janssonin, Herman Nybyn ja Astrid Stenbergin taiteellinen lopputyö Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ruotsinkielisen näyttelijäntaiteen koulutusohjelmaan.

Ryhmään kuuluu myös äänisuunnittelija Riku-Pekka Kellokoski.

Emilia Jansson kertoo, että Niskavuori valikoitui materiaaliksi muun muassa siksi, että Teatterikoulussa ykköskurssin suomenkieliset näyttelijäopiskelijat esittävät joka vuosi jonkun Wuoli­joen Niskavuori-näytelmistä.

”Olemme sivusta seuranneet, miten Niskavuoresta on tullut osa suomalaisten näyttelijäopiskelijoiden teatterikaanonia sitä kyseenalaistamatta.”

Ryhmän taide-elokuvan toisena inspiraationa on ollut Hana Worthenin väitöskirja Playing ”Nordic”: The Women of Niskavuori, Agri/Culture, and Imagining Finland on the Third Reich stage (2007).

Tutkimus käsittelee Wuolijoen näytelmän esityksiä Hamburger Schauspielissä vuonna 1938. Sitä, miten näytelmän kautta Suomea ja suomalaisia esitettiin Kolmannessa valtakunnassa.

Shapeshifter-teoksen osat julkaistaan 12., 13. ja 14.4. klo 19. Videot ovat katsottavissa 19.4. asti. niXXXavuori: artfilm on katsottavissa 19.–25.4. Teokset ovat pääosin maksuttomia, osaan on ennakko­ilmoittautuminen. Tarkemmat tiedot ja videot osoitteessa madhousehelsinki.fi/badhouse