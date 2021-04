Miltä tuntuu, kun musiikki on elämän tärkein asia, ja sitten se otetaan pois? Oscar-ehdokas Sound of Metal kertoo riipaisevasti kuuroutuvasta muusikosta

Darius Marderin ohjaama Sound of Metal on todentuntuinen ja karun kaunis draama.

Draama

Sound of Metal. Ohjaus Darius Marder. Pääosissa Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci. 121 min. K12. ★★★★

Miltä tuntuisi, jos koko elämän tärkein asia repäistäisiin yhtäkkiä pois? Yksi asia, joka määrittelee identiteetin? Yksi asia, jonka ympärillä kaikki elämässä pyörii?

Ruben Stonelle (Riz Ahmed) se on musiikki. Hänellä ja hänen puolisollaan Lou Bergerillä (Olivia Cooke) on kahden hengen bändi, jossa Ruben soittaa rumpuja ja Lou laulaa sekä soittaa kitaraa. He esittävät raskasta, kokeellista underground-metallia ja kirjaimellisesti elävät tien päällä, asuntoautolla Yhdysvaltoja kiertäen.

Sitten Ruben alkaa huomata kuulossaan ongelmia. Tila pahenee pelottavan nopeasti. Kesken keikan särökitaravalli ja rumpujen pauhu vaimenevat kohinaksi eikä soitto meinaa onnistua.

Lääkärin tuomio on ankara: Rubenin kuulo on jo heikentynyt 20 prosenttiin normaalista, ja kuuroutuminen on väistämättä edessä – sitä nopeammin, mitä enemmän hän altistuu koville äänille. Ainoastaan sisäkorvaistute voisi auttaa, mutta Rubenilla ei yli 10 000 dollaria maksavaan operaatioon ole rahaa eikä vakuutuskaan sitä korvaa.

Epätoivoinen Ruben ei halua uskoa tilanteensa vakavuutta. Pariskunnan ystävä löytää hänelle majapaikan kuurojen asuntolasta, jossa eletään sen johtajan, iäkkään Joen (Paul Raci) sääntöjen mukaan.

Mutta voisiko vanhan elämän saada vielä takaisin?

Kun ensimmäisen kerran luin Sound of Metalista, siinä oli jotain tuttua, nimittäin kuvauksessa Loun ja Rubenin yhteiselosta. Olen kuunnellut amerikkalaista Jucifer-yhtyettä jo vuosia ja nähnyt sen kerran Helsingissä keikallakin. Myös Jucifer soittaa raskasta äärimetallia; myös sen jäsenet, kitaristi-laulaja Gazelle Amber Valentine ja rumpali Edgar Livengood ovat aviopari; ja myös tämä kaksikko elää ”nomadielämää” asuntoautossaan.

Juciferista Sound of Metal saikin tavallaan alkunsa. Ohjaaja Derek Cianfrance suunnitteli vuosia sitten Metalhead-nimistä dokumentin ja fiktioelokuvan yhdistelmää, joka niin ikään olisi käsitellyt muusikon kuuroutumista. Jucifer-pariskunta olisi esittänyt siinä itseään, vaikkei kummallakaan tosiasiassa ole kuulovaurioita. Kun projekti jäi kesken, Cianfrancen ystävä Darius Marder kehitti siitä puhtaan fiktioelokuvan.

Hyvä näinkin, sillä Sound of Metal on erinomainen. Todentuntuinen, inhimillinen, karun kaunis ja riipaiseva.

Itsäni viehätti jo se, kuinka hyvin elokuva kuvaa alkupuolellaan pienimuotoista bändiarkea. Kun soitellaan ilman haaveita suurmenestyksestä, silkasta ilosta. Tällaisen maailman kuvausta pienine keikkapaikkoineen, paitamyyntitiskeineen ja roudauksineen näkee elokuvissa aika harvoin dokumenttien ulkopuolella.

Bändiosio on kuitenkin vain pieni osa elokuvaa. Se kertoo universaaleista teemoista: vaikeasta sopeutumisesta uuteen, menettämisestä, pelosta ja kaipuusta. Yhteisöllisyyttä ja sen voimaa kuvataan erityisen taitavasti. Ruben otetaan lämpimästi vastaan kuurojen yhteisöön, mutta siinä piilee myös yksi tarinan jännitteistä.

Sound of Metal sai vaikuttavan määrän Oscar-ehdokkuuksia (paras elokuva, leikkaus, äänitys, alkuperäinen käsikirjoitus, Riz Ahmedin miespääosa ja Paul Racin miessivuosa), ansaittuja kaikki.

Äänisuunnittelu on ymmärrettävästi tärkeässä osassa, ja ohjaaja Marder onkin kuvaillut äänen olevan kuin yksi elokuvan hahmoista.

Näyttelijöiltä elokuva vaatii suurten tunteiden välittämistä hillitysti, pelkillä kasvoilla. Sen aivan jokainen hoitaa hienosti. Monet sivuosien näyttelijät ovat aidostikin kuuroja. Ahmedin – joka opetteli elokuvaa varten sekä soittamaan rumpuja että kommunikoimaan viittomakielellä – pääroolia on syystäkin kehuttu, mutta etenkin Paul Raci loistaa Joena.

Raci on yli 70-vuotias, hahmonsa tavoin Vietnamin sodan veteraani ja näytellyt pikkurooleissa tv:ssä ja elokuvissa 1980-luvulta asti. Vaikka Raci on itse kuuleva, hän on kuurojen vanhempien lapsi ja ollut mukana viittomakielisten yhteisössä koko elämänsä. Hän on Sound of Metalin sydän, todellinen löytö.

Elokuvan ainoa varsinainen heikkous on pitkä loppukohtaus. Se on irrallinen tuo muuten autenttisen tuntuiseen kokonaisuuteen turhaa ”elokuvamaista” ja ylimääräistä draamaa. Varsinaisesti osio ei ole huono, sillä omalla laillaan sekin koskettaa ja lisäksi syventää Loun hahmoa, joka jää tarinassa muutoin ohuehkoksi.

Sound of Metal on nyt katsottavissa Amazon Prime Video -suoratoistopalvelussa. Cinema Mondo tuo elokuvan myös teatterilevitykseen huhtikuun lopussa, mikäli koronatilanne suo.