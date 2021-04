Iisa Maaranen kuvaa impressionistisesti valon vaihtelun hämärtämiä hetkiä.

Iisa Maaranen: Stone in a Watering Can, 2020.­

Nykytaide

Iisa Maaranen: Stone in a Watering Can 25.4. saakka Forum Boxissa (Ruoholahdenranta 3 a). Avoinna ti–su 12–17.

Iisa Maarasen (s. 1987) teoksissa kevään ensituntuma on sokaistuminen. Valoa tulvivassa maalauksessa Stone in a Watering Can (2020) on vaikea erottaa, mihin lattia päättyy ja mistä seinä alkaa. Samankaltainen häikäistymisen illuusio on Light Coverissa (2020), jonka jalkalamppu vaikuttaa välkkyvän jälki­kuvana piirtyessään pelkkinä hentoina ääriviivoina keskellä pihaa.

Iisa Maaranen: Light Cover, 2020 .­

Vuonna 2018 Kuvataideakatemiasta taiteen maisteriksi valmistuneen Maarasen impressionistinen maalaustyyli kuvaa valon vaihtelun hämärtämiä hetkiä. Sittemmin Seppo Fräntin ja Nykytaidemuseo Kiasman kokoelmista löytyviä Maarasen maalauksia voi ajatella pitkän arkikuvauksen perinteen jatkajina.

Maaranen maalaa mitä vain jokapäiväisessä elämässä vastaan tulevaa: toppalenkkareita, tiskiallasta, öistä kylpyhuonetta ja pihakatosta. Tuntuma on siis varsin erilainen kuin lukemattomien interiöörimaalareiden estetisoimat romanttisen yläluokkaiset kotimiljööt luksuskankaineen, designhuonekaluineen ja flyygeleineen.

Esimerkiksi useita sisäkuvia maalannut Henri Matisse (1869–1954) suosi kodinkuvauksissaan runsaasti tilaa ympärilleen vaativaa palmukasvia. Maarasen valinta on jokin paljon pienempi lajike, ehkä pistokkaasta itse kasvatettu ja sitten pöydän kulmalle sijoitettu viherkasvi.

Iisa Maaranen: Mundane Mirrors, 2020.­

Voi olla, että Maaranen ohjaa tarkoituksella katsetta pois sisäkuvien yläluokkaisesta perinteestä kuitenkin sivaltaen sitä kuin ohimennen. Kun katselin teosta Mundane Mirrors (2020) ajattelin ensin hämärässä huoneessa seisovaa suurta kotikirjastoa. Hiljalleen hahmotin kuitenkin iltavalossa kuvatun kylpyhuoneen ja sen kaakeliseinän.

Iisa Maaranen: Pause, 2021.­

Arkisista aiheistaan huolimatta teokset imaisevat sisäänsä. Pihapiiri, kalusteet, arkiset esineet ja eri tilat limittyvät toisiaan vasten. Maalausjälki on välillä akvarellimaisesti leviävää, välillä väritysmäistä, kuin kiivaasti sudittua. Teokset ovat tiheänä tunnelmaa.

Maarasen maalausten vastinparina Forum Boxin parvella on Mark Niskasen (s. 1991) ja Jani-Matti Salon (s. 1984) kolmikanavainen ääniteos Clare (2021).

Suomeksi ja englanniksi lyhyitä lauseita supattava Clare perustuu neljäntoista vuoden ajan kerätylle twiittien arkistolle, joka on järjestetty psykoanalyytikko Karen Horneyn teorian mukaan eri kategorioihin.

Horney puhuu neurooseista, jotka saavat ihmiset liikkumaan toisiaan liki, nousemaan toi­siaan vastaan ja etsimään itsenäisyyttä muista ihmisistä.

Claren hiljaiset kuiskaukset kuulee vain, jos asettuu istumaan suoraan kaiuttimien eteen sijoitetuille tuoleille.

Teoksen esillepano tuo twiittien paranoidin yksinpuhelun yhtä aikaa lähelle ja pitää sen käsivarren mitan päässä kuulijasta. Clarea kuuntelee kuin puhetta, jota ei ole tarkoitettu omille korville.