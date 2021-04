Koronan vuoksi monet matkailevat kotimaassa, hankkivat mökin tai jopa harkitsevat muuttoa pienemmälle paikkakunnalle. Ilmiö on innoittanut Veikko Halmetojaa hänen Monet ovat minulta kysyneet -sarjansa kolmannella tuotantokaudella.

Suomi kiinnostaa nyt suomalaisia. Koronan vuoksi monet matkailevat kotimaassa, hankkivat mökin tai jopa harkitsevat muuttoa pienemmälle paikkakunnalle. Tämä ilmiö on innoittanut galleristi Veikko Halmetojaa hänen Monet ovat minulta kysyneet -sarjansa kolmannella tuotantokaudella.

Halmetoja esittelee arkistokatkelmien kirittämänä 11 suomalaista kaupunkia ja yhden kunnan. Millaisia ne ovat? Maailmankansalaisen omin sanoin ”pieniä ja kaukana”.

Lopputulos on kiehtovan tulkinnanvarainen. Alkuvaikutelma on melkein suoraan turisti­oppaasta, mutta pikku hiljaa jokin alkaa mennä vinoon. Onko mukana ironiaa? Pottuileeko tuo elitisti forssalaisille, ähtäriläisille ja orivesiläisille?

Epäilemättä mukana on myös vilpitöntä rakkautta. Halmetojalla on itselläänkin kakkoskoti Mäntässä, josta hän on myös lähtöisin.

Lopullinen tulkinta lienee jälleen kerran Halmetojan kohdalla paikallaan jättää kuulijalle. Pissivätkö perisuomalaiset nurkkapatriootit tämän äärellä hunajaa ja ottavatko nokkiinsa? Perästä kuuluu – ehkä.

