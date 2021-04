”Lakatkaa lähettämästä käsikirjoituksia” – Pandemia käynnisti Ranskassa kirjoitusbuumin, ja sama ilmiö on huomattu myös Suomen kustantamoissa

Ranskan merkittävin kustantamo vetoaa, että ihmiset lukisivat kirjoja eivätkä kirjoittaisi niitä.

Lakatkaa lähettämästä meille käsikirjoituksia!

Tällaisen viestin ranskalainen Gallimard-kustantamo lähetti kirjailijaksi haluaville huhtikuun alussa.

Kustantamo nimittäin on hukkumaisillaan käsikirjoitusehdotuksiin.

”Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi pyydämme teitä lopettamaan käsikirjoitusten lähettämisen. Pitäkää huolta itsestänne ja hyviä lukuhetkiä”, kustantamo kirjoitti Twitter-tilillään.

Perinteikäs Gallimard on tunnettu muun muassa Marcel Proustin, Simone de Beauvoirin ja Albert Camusin kustantajana.

Koronapandemian vuoksi käyttöön otetut sulut ja liikkumisrajoitukset Ranskassa ovat mahdollistaneet aloittelevien kirjailijoiden työskentelyn ja pöytälaatikosta kaivettujen käsikirjoitusten viimeistelyn. Kustantajat ovat häkeltyneitä ilmiöstä.

Ennen pandemiaa Gallimard sai noin 30 käsikirjoitusta päivässä, mutta nyt käsikirjoituksia satelee 50 kappaleen päivätahtia.

Se ei ole kuitenkaan ainoa positiivisen ongelman kanssa painiva kustantamo.

Muun muassa Roland Barthesia ja Jacques Lacania kustantanut Seuil vastaanottaa tavallisesti 3 500 käsikirjoitusta vuodessa. Kuluvan vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana se kuitenkin oli saanut jo 1 200 käsikirjoitusta.

Samaa ilmiötä on havaittavissa myös Suomessa. Joskaan ei kaikissa kustantamoissa.

Schildts & Söderströmsin kustannuspäällikkö Anna Friman kertoo, että ilmiö ei ole ihan niin raju kuin Ranskassa, mutta koronapandemia kyllä näkyy.

”Meillä on huomattavissa aika raju kasvu käsikirjoitusten tarjonnassa. Lastenkirjakäsikirjoituksia tulee aina paljon, ja nyt yhä enemmän, ja osa niistä on ihan pandemia-aiheisiakin.”

Friman kertoo, että myös esikoiskirjailijoiksi haluavia on entistä enemmän.

”Erityisesti jännitystä piisaa. Vastaanotamme käsikirjoituksia normaalisti ja yritämme pysyä vauhdissa mukana.”

Tammen kotimaisen kaunokirjallisuuden kustannuspäällikkö Petra Maisonen arvioi, että heille tarjottujen käsikirjoitusten määrä on kasvanut kuluneen vuoden aikana noin 20 prosentilla.

Erityistä on myös se, että niiden joukosta on löytynyt enemmän julkaisukelpoista materiaalia kuin normaalioloissa.

”Monella sellaisella ihmisellä, jolla on jo pitkään ollut halu kirjoittaa – tai jopa keskeneräinen käsikirjoitus – tuntuu nyt olleen viimein aikaa istua koneen ääreen. Erityisesti iloitsen siitä, että käsikirjoituksia on tullut enemmän myös nuorilta kirjoittajilta”, Maisonen kertoo.

Kosmos-kustantamon kustantaja Mikko Aarne sanoo, että tarjonta käsikirjoituksista on heilläkin lisääntynyt. Hänen on kuitenkin vaikeaa arvioida, johtuuko se pandemiasta.

”Kosmos on kasvanut jatkuvasti koko kuusivuotisen olemassaolonsa ajan, ja käsiksiä on tullut tasaisesti enemmän ja enemmän jo ennen koronaa.”

Teos-kustantamon kustannuspäällikkö Jussi Tiihonen sanoo, että tarjottujen käsikirjoitusten määrä on heilläkin hieman lisääntynyt, mutta vain hieman.

”Ei mitään tuollaisia Ranskan määriä! Kustantamoon lähetetyt käsikset ovat yli 95-prosenttisesti julkaisemattomilta kirjailijoilta oli koronaa tai ei, joten sen suhdeluvun suhteen ei ole tapahtunut suurempia auringon alla.”

Johanna Haakana Siltala-kustantamosta puolestaan kertoo, ettei ole havainnut hirvittävää nousua tarjottujen käsikirjoitusten määrässä.

”Saamme noin 800 käsikirjoitusta vuosittain, ja vastaanotamme niitä edelleen.”

Otavasta kerrotaan, että tarjottujen käsikirjoitusten määrät ovat pysyneet hyvin samoina kuin ennenkin. Näin on tilanne sekä Otavan kotimaisen kaunokirjallisuuden puolella, Like Kustannuksessa että Atenalla. Lähinnä vain lasten- ja nuortenkirjallisuuden puolella uusien käsikirjoitusten määrä on hieman kasvanut.

Otavaan kuuluvalle Karistolle lähetettyjen käsikirjoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta liiketoimintapäällikkö Mika Kotilaisen mukaan se johtui suurimmaksi osaksi Kariston 120-vuotisjuhlan kirjoituskilpailusta.

Ranskassa kustannusalaa on vaikeuksissa muutenkin ruuhkautuneen kustannustoiminnan vuoksi.

Kirjakauppojen oli sulkeuduttava viime keväänä ja syksynä yhteensä neljän kuukauden ajaksi.

Helmikuussa Ranskan hallitus päätti luokitella kirjakaupat ”välttämättömäksi palveluksi”, jolloin ne saivat pitää liikkeensä auki maan kolmannen kansallisen sulun aikana.

Mutta tauot normaalissa kustannusaikataulussa vuonna 2020 saivat monet lykkäämään julkaisuja, jolloin kuluvan vuoden kalenteri täyttyi ennätysvauhdilla.

Ranskassa valmistaudutaankin kaikkien aikojen kirjasyksyyn.