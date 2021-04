Kardashian ja West sopivat myös, etteivät he tarvitse jatkossa toistensa taloudellista tukea. Molemmat kuuluvat nykyään maailman rikkaimpien ihmisten joukkoon.

Kim Kardashian ja Kanye West alkoivat seurustella vuonna 2012. Heidän ensimmäinen lapsensa syntyi vuonna 2013, ja naimisiin he menivät seuraavana vuonna. Nyt pariskunta on eronnut.­

Räppäri Kanye West ja hänen puolisonsa, tositelevisiotähti Kim Kardashian ovat päässeet sopimukseen pariskunnan neljän pienen lapsen tulevaisuudesta.

Jatkossa julkkisparilla on lastensa yhteishuoltajuus. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Asia ratkesi, kun West toimitti oman vastineensa Kardashianin jättämään avioerohakemukseen.

Westillä ja Kardashianilla on 7- ja 3-vuotiaat tyttäret sekä 5- ja pian 2-vuotiaat pojat.

Kim Kardashian toivoi avioerohakemuksessaan alun perinkin yhteishuoltajuutta, mutta julkisuudessa on esitetty väitteitä myös siitä, että Kardashian vaatisi lastensa yksinhuoltajuutta.

Kardashian jätti hakemuksen 19. helmikuuta ja aloitti näin prosessin seitsemän vuotta kestäneen avioliiton päättämiseksi.

Molemmat osapuolista olivat sitä mieltä, että avioliiton on päätyttävä. Syynä eroon ovat pariskunnan mukaan liiton ”ratkaisemattomat ristiriidat”.

Pari sopi myös, ettei kumpikaan tarvitse jatkossa toistensa taloudellista tukea. Myös avioliittonsa aikana he pitivät molempien taloudet erillisinä. Parilla oli avioehto.

Sekä rapartisti West että tositelevisiotähti Kardashian ovat maailman tunnetuimpia viihdepersoonia. Pariskuntana he olivat viime vuosikymmenen seuratuimpia julkkispareja.

Molemmat ovat myös taloudellisesti erittäin menestyneitä tahoillaan.

Viime viikolla Kim Kardashianista tuli miljardööri, kun hänen nettovarallisuutensa saavutti miljardin dollarin haamurajan. Kardashian on kerryttänyt omaisuuttaan muun muassa televisio- ja promootiosopimuksistaan saatujen tulojen sekä omien kosmetiikka- ja vaatemerkkien avulla. Kardashianilla on kymmeniä miljoonia seuraajia sosiaalisessa mediassa.

Kardashianista tuli yksi uusi miljardööri 2 755 muun miljardöörin joukkoon talouslehti Forbesin pitämässä listauksessa. Kanye West oli listalla jo aiemmin.

Bloombergin mukaan Westin omaisuus kasvoi vastikään 6,6 miljardiin dollariin. Suuri osa Westin omaisuudesta on sidottuna hänen omistamaansa Yeezy-brändiin, jonka nimissä myydään Adidaksen kenkiä sekä Gapin vaatteita. Talouslehti Forbes on kyseenalaistanut Westin omaisuuden arvon ja sanoo sen olevan alle kolmanneksen Bloombergin laskemasta määrästä.

Kim Kardashianista tuli julkisuudenhenkilö vuonna 2007, jolloin alkoi hänen perheestään kertova Kardashianit-tosi-tv-sarja.

Kanye West on tunnettu räppärinä ja tuottajana. Hän on voittanut 21 Grammya ja hänen levyjään on myyty yli 20 miljoonaa kappaletta.

Viime vuonna West oli ehdolla myös Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa. Hänen vaalikampanjansa oli kuitenkin hyvin omalaatuinen, ja ehdokkuutta pidettiin osaksi julkisuustemppuna.

West on puhunut avoimesti sairastavansa kaksisuuntaista mielialahäiriötä.