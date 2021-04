Keskiviikon tv-elokuvissa äidillä on vinksahtanut suhde teinipoikaansa

Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Koskenkylän laulu ★★

(Suomi 1947) Ilmari Unhon draamassa rikkaan talon poika (Tauno Palo) hurmaa köyhän töllin tyttären (Hilkka Helinä). (K7)

TV1 klo 13.15

Hyvä poika ★★★

(Suomi 2011) Näyttelijällä (Elina Knihtilä) on vinksahtanut suhde teinipoikaansa (Samuli Niittymäki). Zaida Bergrothin draama kuvaa hyvin kieroutuneen äiti-poika-suhteen psykologiaa. (K12)

TV2 klo 21.00

Kaivonkatsoja ★★

(Australia 2014) Kaivonkatsoja (esikois­ohjaaja Russell Crowe) yrittää löytää Gallipolin taistelussa kadonneet poikansa. Historiallisen draamaan tarina on koskettava, mutta elokuva on tukehtua tunteisiin. Varsinkin päähenkilön romanssi turkkilaisen lesken (Olga Kurylenko) kanssa on pateettinen. Andrew Lesnie kuvaa komeasti. (K16)

TV5 klo 21.00

Leikkikalugangsteri ★★

(Suomi 1969) Lelutehtailijat (Spede Pa­sanen ja Juhani Kumpulainen) kilpailevat keskenään. Ere Kokkosen komedian päähenkilöiden ammatti antoi Spedelle tilaisuuden esitellä keksintöjään. (K7)

Sub klo 22.30

Rakkaudella, Béatrice ★★★

(Ranska 2017) Keski-ikäisen kätilön (Catherine Frot) elämä heittää häränpyllyä, kun hänen edesmenneen isänsä rakastajatar (Catherine Deneuve) ottaa häneen yhteyttä 30 vuoden jälkeen. Martin Provostin draama on kunnianosoitus Deneuvelle. Näyttelijä on omimmillaan naisena, joka on tottunut näyttämään miehille närhen munat. (K7)

Teema & Fem klo 22.30