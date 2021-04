Suosikkisarja Bridgertonin toista kautta aletaan kuvata lähiviikkoina Britanniassa, ja nyt ilmoitettiin kolmannesta ja neljännestäkin kaudesta.

Viime vuoden puhutuimpiin televisiosarjoihin lukeutunut historiallinen pukudraama Bridgerton saa lisää uusia kausia.

Tammikuussa ilmoitettiin että sarjaan ollaan tekemässä jo toista kautta. Nyt Vanity Fair kertoo, että sarja saa myös kolmannen ja neljännen kauden.

Bridgerton on 1800-luvun alkuun sijoittuva romanttinen pukudraama, joka kuvaa kahden yläluokkaisen perheen, Bridgertonien ja Featheringtonien, pyrkimyksiä löytää lapsilleen puolisot.

Bridgertonin ensimmäinen kausi on saanut jo 82 miljoonaa katsojaa ja Netflix on nimennyt sen kaikkien aikojen katsotuimmaksi sarjakseen.

Sarjan toista kautta aletaan kuvata Britanniassa lähiviikkojen aikana. Se seuraa Bridgertonin sisaruksista vanhimman, Anthonyn, tarinaa. Anthonya esittää brittinäyttelijä Jonathan Bailey.

Naispääosaa toisella kaudella esittää Sex Education -sarjassakin näytellyt Simone Ashley.

Sarjan luojiin lukeutuva Shonda Rhimes kertoo Vanity Fairille, että hän alkoi suhtautua liki pakkomielteisesti sarjan tekemiseen luettuaan Julia Quinnin kirjoittamat romanttiset Bridgerton-romaanit ja pakotti myös sarjan toisen tuottajan Betsy Beersin lukemaan ne.

”Olemme keskittyneet tähän projektiin täysillä. Meillä on menossa lukuisia muita projekteja samaan aikaan, mutta tämän suhteen olemme olleet erityisen tarkkoina. Tiesimme täsmälleen, millaiseksi halusimme sarjan”, Rhimes kertoo.

20 vuotta yhdessä työskennelleen kaksikon muihin luomuksiin kuuluvat muun muassa Greyn anatomia, Scandal ja How to Get Away with Murder.

Bridgertonin ensimmäisellä kaudella katsojia hurmannutta Regé-Jean Pagea ei enää nähdä sarjassa. Hän esitti sarjassa Hastingsin herttua Simon Bassetia.

Pagen mukaan hänen ei ollut alun perinkään tarkoitus olla mukana kuin ensimmäisellä kaudella.

Sen sijaan vedonlyöntitilastoissa häntä pidetään nyt varteenotettavana ehdokkaana Daniel Craigin seuraajaksi James Bondin rooliin.