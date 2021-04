Dave Grohlin kanssa äänitetty humoristinen single lupaa parempaa, ”hullua” maailmaa.

Muusikko Mick Jagger, 77, juhlistaa pandemiaeristyksen päättymistä laululla.

The Rolling Stones -solisti julkaisi yllättäen tiistaina soolokappaleen Eazy Sleazy, jonka sanoituksissa hän käy läpi kotiin lukittautumisen huonoja puolia. Muuta viikko sitten kirjoitettu teos on kolmeminuuttinen, reipas kitararock-kappale.

Englantilaistähti pyysi mukaan kaikkien rock-veteraanien suosikkivierailijan, Foo Fightersin Dave Grohlin, joka soitti kitara- ja rumpuosuutensa Los Angelesissa.

”Se kertoo siitä, että pääsee irti kaikesta, josta laulan säkeistöissä. Irti pääsemisestä ja siirtymisestä johonkin myönteisempään mielentilaan”, Jagger kertoo The Guardianin mukaan.

Säkeistöissä lauletaan humoristisesti koronan mukanaan tuomille ilmiöille: kiertueen perumiselle, jalkapallon valehurrauksille ja TikTokin tyhmille tansseille.

”Trying to write a tune, you better hook me up to Zoom”, hän laulaa laulunkirjoittamisesta virtuaalitapaamisten aikana.

Jagger ei ole ensimmäinen kokenut teini-idoli, joka yrittää löytää nykyhetken viittaamalla sanoituksilla uuteen teknologiaan. Esimerkiksi Suomessa Dingon Neumann teki kappaleen Facebookissa, jossa hän taivuttaa romanttisen kaukokaipuunsa sosiaaliseen mediaan.

Britannia on onnistunut rokottamaan kansalaisiaan toiseksi eniten maailmassa heti Israelin jälkeen.

Satisfactionin ja Paint It Blackin kirjoittaja ottaa kappaleessa kantaa myös rokotussalaliittoihin. Kertojahahmolle tulee Bill Gates verenkiertoon ja maapallo muuttuu tasaiseksi.

Luvattu myönteisyys näkyy myös videossa, jossa graafiset elementit roiskuvat Jaggerin ja Grohlin soittokuvien päälle.

Britanniassa ihmiset pääsivät maanantaina jälleen nauttimaan tuoppeja ravintoloiden terasseille. Jagger kirjoittaa, että he ovat päässeet ulos vankilasta. Sitä seuraa, että kaikki ovat ”really freaky”, ihan hulluja yössä, jossa ”kaikki on hyvin”.

Pandemia on ”muisto jonka yrität muistaa unohtaa”.

Jagger on julkaissut neljä sooloalbumia, joista viimeisin Goddess in the Doorway tuli kaksi vuosikymmentä sitten, vuonna 2001. Edellisen soolosinglensä Gotta Get a Grip hän julkaisi vuonna 2017.

Menestys soolona on ollut vähäistä. Lähes ainoa poikkeus on listojen ykkössijoja kahminut, David Bowien kanssa vuonna 1985 tehty Dancing in The Street.

The Rolling Stones julkaisi uutta musiikkia viimeksi huhtikuussa 2020. Living in a Ghost Town -singlellä elämää kuvaillaan aavekaupungiksi.

Eazy Sleazyssa kaikki sanovat Jaggerin mukaan: ”please, please me”.

Se ei ole viittaus viime maanantaihin vaan vuoteen 1963, jolloin julkaistiin Beatlesin massoja liikuttanut esikoisalbumi Please Please Me.

Siitä on 58 vuotta. The Rolling Stonesin ensimmäisestä keikasta tulee heinäkuussa kuluneeksi 59 vuotta.