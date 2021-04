Kirjeenvaihtajat-sarjan liian tiivis kysymys-vastaus-tykitys jää pintapuoliseksi.

”On ihan ainutlaatuista, miten hyvin meillä ollaan kärryillä maailman asioista”, Ylen Washingtonin kirjeenvaihtaja Iida Tikka toteaa Mika Saarelaisen toimittamassa Kirjeenvaihtajat-sarjassa.

Niinhän se varmaan edelleen on. Fakta on kuitenkin, että vakituisten suomalaisten ulkomaankirjeenvaihtajien määrä on huvennut viime vuosina melkoisesti, ja maailmanlaajuinen oma toimittajaverkosto suomalaista medioista on jäljellä lähinnä Helsingin Sanomilla ja Yleisradiolla.

Radiosarja käy läpi Ylen kirjeenvaihtajat, mutta sitä voi kuunnella yleisemminkin kuvauksena työstä, joka välittää uutisia maailmalta Suomeen. Tänään Erkka Mikkonen kertoo, miten haluaa purkaa Venäjään liittyviä ennakkoluuloja. Hän ei tunnusta pelkäävänsä työssään.

Sarjan liian tiivis kysymys-vastaus-tykitys jää pintapuoliseksi. Vaikka mukaan mahtuu kiinnostavaa inhimillisyyttä, tiukkaa asiaa journalismin tekemisestä olisi mielellään kuunnellut enemmän.Sampsa OinaalaKirjeenvaihtajat, Radio Suomi klo 20.20 ja Yle Areena.