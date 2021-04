Bloodlandsissa palataan Pohjois-Irlannin vanhoihin traumoihin. Sarjan taustalla vaikuttaa huippukäsikirjoittaja Jed Mercurio.

Pohjois-Irlanti on jälleen ­uutisissa ikävissä merkeissä, kun brexit on laukaissut alueella uusia levottomuuksia. Vanhat traumat nousevat siellä helposti pintaan. Traumoihin palataan myös uudessa Bloodlands-sarjassa. Päähenkilö, etsivä Tom Brannick päätyy tutkimaan tapausta, jonka juuret johtavat vuosiin ennen rauhansopimuksen solmimista 1998. Brannickilla onkin pian paljon pelissä, sillä tapahtumiin liittyy hänen oman vaimonsa kohtalo.

Brannickia näyttelee James Nesbitt, Pohjois-Irlannista kotoisin hänkin, joten traumat ovat hänelle henkilökohtaisia. Nesbitt on Rimakauhua ja rakkautta -sarjan jälkeen ollut niin suosittu, ettei häntä ole juuri nähty muissa kuin päärooleissa, ja Bloodlandsissa hän on jälleen mies paikallaan, joskin aika kivikasvoinen.

Bloodlandsin taustalla vaikuttaa huippukäsikirjoittaja Jed Mercurio, joka on tuottanut neliosaisen sarjan. On selvää, että hän on mentoroinut Chris Brandonia, joka on alun perin näyttelijä ja käsikirjoittajana aika kokematon. Sarjassa näkyy ja tuntuu Mercurion varma kosketus. Ohjaaja on vanha tekijä, toimintakohtauksetkin hallitseva Pete Travis.

Omasta puolestani Jed Mercurio voisi ottaa haltuun kaikki jännityssarjat, joita puskee nykyään joka tuutista liikaakin. Mercurion omia töitä ovat olleet muun muassa Line Of Duty ja ­Bodyguard, jotka molemmat ovat suspensen taidonnäytteitä. Jaksojen cliffhangerit ovat omaa luokkaansa ja psykologinen uskottavuus ja suhteet tarkkoja.

Hyvä uutinen, muuten: eri kaupallisilla palveluilla seilaavan Line of Dutyn kuudes kausi tulee Ylelle toukokuussa.

Bloodlandsissa on poliisisarjoille tutut ainekset, vaikka miljöö ja poliittinen konteksti ovat harvinaisempia.

Menneisyyden selvittämättömät rikokset ovat nykysarjoissa pikemminkin sääntö kuin virkistävä poikkeus. Myös Brannick on monesti toistettu päähahmo: yksinäinen keski-ikäinen mies, jota ajaa henkilökohtainen menetys.

Jostain syystä monissa sarjoissa seurataan nykyään yksinhuoltajaisän ja nuoren tyttären suhdetta, niin tässäkin. Sitäkään ei voi pitää kovin raikkaana asetelmana, varsinkaan, kun siihen ympätään mahdollinen ­uusi ”äitipuoli”.

Ensimmäinen isä–tytär-suhde oli kenties Wallandereissa, sittemmin muuan muassa Shetlandsaarten murhissa.

Tuttuudesta huolimatta tai juuri siksi Bloodlands on taattua eurooppalaista rikosviihdettä, ja sarjalle on tekeillä myös jatkoa.

Bloodlands CMore.