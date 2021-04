Dope on sopivan ronski nuorisokomedia, joka toimii viihteenä, mutta sekaan on punottu myös sanoma

Shameik Moore näyttelee kunnollista lukiolaista, joka asuu köyhällä asuinalueella ja haaveilee opiskelusta Harvardin huippuyliopistossa. Elokuvan tarinan juoneen on punottu huomioita mustien nuorten ongelmista.

Dope ★★★★

USA 2015

TV2 su klo 21.00

Alkuteksteissä kerrataan, mitä kaikkea elokuvan nimi Dope tarkoittaa puhekielessä. Se voi merkitä huumetta, ääliötä tai slangissa adjektiivina erinomaista. Tarinan mittaan kaikille löytyy käyttöä.

Malcolm (Shameik Moore) asuu ja käy lukiota Bottomsiksi sanotussa kaupunginosassa. Se sijaitsee Los Angelesin lähistöllä Inglewoodissa, jonka asukkaista yli 95 prosenttia on latinoita ja mustia. Yli viidesosa elää köyhyysrajan alapuolella.

Varsinkin Bottomsilla on huono maine Bloods-rikollisjengin kotikenttänä. Jengin videokuvaus kadulla voi katkaista Malcolmin ja hänen kavereidensa kotimatkan. Jos he käyttävät koulussa hienoja lenkkareita, ne varastetaan suoraan jaloista.

Nörtti Malcolm diggailee 1990-luvun hiphopia, mutta soittaa kavereineen punkia bändissä. Hän pärjää hyvin koulussa ja haaveilee opiskelusta Harvardin huippuyliopistossa. Hän ei vastaa kliseistä kuvaa gheton mustasta teinipojasta.

Myös Dopen ohjaaja Rick Fa­muyiwa (s. 1973) on kotoisin Inglewoodista. Hän ei opiskellut Harvardissa vaan Etelä-Kalifor­nian yliopistossa, joka on myös arvostettu opinahjo. Famuyiwa opiskeli elokuvaa.

Hän teki osittain omaelämäkerrallisen esikoisensa The Wood – kulman kollit vuonna 1999, paljon ennen nykyistä amerikkalaista mustan elokuvan uutta aaltoa. Dope on hänen neljäs pitkä elokuvansa. Suomessa niitä on nähty tallenteina ja telkkarissa.

Vaikka Dope sijoittuu Famuyiwan nuoruuden Inglewoodiin, se perustuu hänen havaintoihinsa nykynuorista.

Malcolm on terävä ja kunnollinen nuori, mutta ympäristö vetää häntäkin kuiluun. Kulmakunnan kaunotar Nakia (Zoë Kravitz) houkuttelee hänet vääriin bileisiin ja pian hän sekaantuu diilereihin, huumeisiin ja aseisiin.

Dope on sopivan ronski nuorisokomediaksi ja vauhdikas rikosjännäriksi. Se pysyy riittävän realistisena, jotta kelpaa koskettavaksi kasvutarinaksikin. Dopen voi siis katsoa pelkkänä viihteenä ja Famuyiwa on itse korostanut, että rotukysymykset pitäisi unohtaa.

Toisaalta Famuyiwa on punonut juoneen huomioita mustien nuorten ongelmista. Malcolm törmää koko ajan siihen, että hänestä tehdään oletuksia ulko­näön perusteella. Jopa koulun mustat opettajat olettavat, ettei hän voi päästä huippuyliopistoon.

On helppo ymmärtää, että musta ohjaaja haluaisi irtaantua ulkonäöstään samoin kuin Malcolm. Mutta sitten pitäisi tehdä tyhmempää viihdettä eikä käsitellä vakavia aiheita. Voi käydä niinkin, että sanoma antaa henkilöhahmoille syvyyttä ja parantaa viihteen tehoa.

Vaikka Famuyiwan elokuvat ovat menestyneet kohtalaisesti, Dope ei kelvannut isoille studioille. Sen tuottivat Forest Whitaker ja Nina Yang Bongiovi, jotka olivat myös Ryan Cooglerin Fruitvale Stationin (2013) takana. Whitaker on mukana kertojaäänenä.