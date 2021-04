Niin kauan kun merikalastuksen mittakaava pysyy nykyisenlaisena, siihen ei käytännössä mahdu kestäviä kalastusmenetelmiä, sanoo BIOS-tutkimusyksikön tutkija Ville Lähde.

Onko kestävä kalastus vain markkinointitermi?

Netflixissä keväällä julkaistu Seaspiracy-dokumentti on kerännyt katsojia ympäri maailmaa, ja keikkunut myös Suomessa Netflixin top 10:ssä. Liikakalastuksesta on puhuttu ennenkin, mutta nyt viesti merten tilasta on saanut todella suuren yleisön.