Musiikin lisäksi konserttiin kuului runoja, ja niiden esittäminen oli hyvä idea, vaikka ammattinäyttelijän palkkaamista olisi voinut harkita, kirjoittaa kriitikko Sonja Saarikoski.

Anu Komsi esitti Hans Werner Henzen Being Beauteous -teoksen, Sakari Oramo johti Helsingin kaupunginorkesteria.­

Klassinen

Helsingin kaupunginorkesteri Musiikkitalossa 14.4. Joht. Sakari Oramo, sol. Anu Komsi. – Dallapiccola, Enescu, Henze.

Helsingin kaupunginorkesterin keskiviikkokonsertti oli ansiokas kattaus vähemmän tunnettuja sävellyksiä pienille kokoon­panoille: Luigi Dallapiccolan Piccola musica notturna kamariyhtyeelle, George Enescun Kamarisinfonia 12 soittajalle ja Hans Werner Henzen Being Beauteous koloratuurisopraanolle, neljälle sellolle ja harpulle.

Lisäksi kuultiin Dallapiccolan teosta inspiroinut Antonio Machadon runo Kesäyö (suom. Auli Leskinen) Anu Komsin lausumana ja Henzen teoksen pohjalla oleva Arthur Rimbaud’n Being Beauteous (suom. Einari Aaltonen) Sakari Oramon tulkintana.

Runot olivat hyvä idea. Etenkin näinä aikoina olisi tosin voinut harkita myös ammattinäyttelijän palkkaamista tehtävään.

Enescua on kutsuttu suunnilleen Mozartin kaltaiseksi musiikilliseksi neroksi – hän sävelsi, johti ja soitti viulua ja pianoa.

Eri julkaisuissa on myös ihmetelty, miksei hänen musiikkinsa ole tunnetumpaa. Syytä onkin ihmetellä.

Kamarisinfonia on Enescun viimeiseksi jäänyt teos, jossa kuuluvat niin myöhäisromanttiset kaiut, impressionismi kuin orientalismikin.

Konsertin juontanut Pia Antikainen sanoi illan löyhään runousteemaan viitaten, että hänestä teoksen kuunteleminen on kuin hyvän runon lukemista; sopivasti tuttua ja uutta.

Itselleni teoksen alusta tuli spontaanisti mieleen Billy Collinsin runon Lukiessani Song-dynastian aikaisen kiinalaisen runouden valikoimaa pidän tauon ihaillakseni runojen otsikoiden pituutta ja selkeyttä loppu (suom. Anni Sumari): Miten helpoksi hän onkaan tehnyt sisäänpääsyni, istahtamisen nurkkaan, jalkojen ristimisen samaan asentoon kuin hän, ja kuuntelemisen.

Teos ottaa mukaansa ystävällisesti ja on kokonaisuutena suhteellisen helposti lähestyttävä. Mukana on myös fargmentaarisuutta, joka kuitenkin toimii suvantojen tai aforismien tavoin ennemmin kuin vieraannuttavana tai rikkovana elementtinä.

Teos ei tuota outouden – unheimlichin – vaikutelmaa niin kuin esimerkiksi melkein 50 vuotta aiemmin sävelletty Schönbergin kamarisinfonia, eikä tarvitsekaan.

Oramon johtama HKO soitti reippaasti, paikka paikoin lähes hilpeästi. Vellomaan ei jääty. Myös lyhyt Adagio-osuus soitettiin katse tiiviisti kohti tulevaisuutta suunnattuna.

Kuulokuvallisesti se sallisi suuremmankin kontrastin muuhun, mutta minkäs teet; Enescu oli erittäin tarkka partituurimerkinnöissään, vaikka tämän nimenomaisen teoksen kohdalla viimeistely jäikin hänen ystävänsä, säveltäjä Marcel Mihalovicin vastuulle.

Kamarisinfonian jälkeen kuultiin Henzen Arthur Rimbaud’n runoon säveltämä Being Beauteous, joka on saanut innoitusta säveltäjän New Yorkissa havaitsemasta äärimmäisestä epätasa-arvosta; valtavasta köyhyydestä ja käsittämättömästä rikkaudesta.

Nietzsche on esittänyt, että olemassaolon perusta löytyy musiikillisesta dissonanssista, ja vähän samaa ajatusta löytyy myös tästä Henzen sävellyksestä. Being Beauteous on kitkaa kiertelemätön teos. Tämä välittyi esityksessä.

Koloratuurisopraanolle kirjoitetut soolo-osuudet tulkitsi Anu Komsi. Hän on levyttänyt teoksen kymmenisen vuotta sitten Uusinta chamber ensemblen ja Sakari Oramon kanssa ja muistinsa mukaan esittänyt sen ensimmäistä kertaa vuonna 1997. Levytys on hieno, tulkinta HKO:n konsertissa samoin.

Sävyjä löytyi: vahvaa, sametinpehmeää, ajoittain väkivaltaista, hiljaista kuin seinän takaa kuuluva hyräily. Neljän sellon ja harpun ensemble säesti oikein hyvin, joskin sellojen ylä- ja alastemmojen välillä saattoi striimin välityksellä havaita ajoittain pientä balanssiongelmaa.

Konsertin aloittanut Dallapiccolan Piccola musica notturna löytää voimansa kesäyön tematiikasta.

Schönbergin musiikista innoitusta saaneen Dallapiccolan teoksen sävelkieli ammentaa maisemasta, jossa yö pidentää varjot ja alkaa sumentaa asioiden ja esineiden rajoja ja mittasuhteita.

Lopulta askeltaja ei enää tiedä, kumpuavatko vaikutelmat ulkoisesta maailmasta vai subjektin omasta mielestä.

Voiko kysymykseen edes vastata?

HKO:n muusikoiden ja Oramon tulkinta oli kirkas, kuulas ja luonnollinen – niin tässä teoksessa kuin läpi konsertin.