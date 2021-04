Koronatuet valuivat freelancerien ohi, ja nyt kulttuurialan pienemmät toimijat uhkaavat jäädä paitsioon myös exit-strategiassa.

Muusikko Aki Hauru on osoittanut mieltään Säätytalon edessä jo 34 päivän ajan. Hauru aloitti tempauksensa talvella, jolloin mielenosoittaja sonnustautui pilkkihaalareihin, jotta pystyi paleltumatta seisomaan useamman tunnin ulkona.­

Ammattimuusikko Aki Hauru odottelee keskiviikkona tavanomaiseen tapaansa Säätytalon edessä ministereitä, jotka ovat saapumassa neljäksi keskustelemaan korona-asioita.

Hän on tullut ministereille ja ja ministeriöiden vahtimestareille tutuksi. HS kertoi Haurun mielenilmauksesta ensi kerran helmikuussa, ja projekti jatkuu yhä, sitkeästi.

Hauru on kulkenut helmikuusta asti viitenä päivänä viikossa kyltti kädessään säntillisesti kolme tuntia päivässä puolustamassa kulttuurialan vapaan kentän toimijoita.

Viestinä on, että kulttuurialan vapaan kentän toimijat ovat jääneet koronatukien ulkopuolelle, vaikka kyse on tutkintoja suorittaneista kulttuurialan ammattilaisista.

Tukisysteemiä pitäisi muuttaa ja äkkiä, sillä apurahoihin ja kustannustukiin pohjautuva tukimalli jättää suuren osa alan ammattilaisista ulkopuolelleen.

”Vain noin kymmenen prosenttia kaikista tulonmenetyksistä on pystytty korvaamaan tällä sektorilla”, Hauru sanoo.

Tuet eivät ole ainoa asia, jossa vapaan kentän toimijat ovat jääneet pandemia-aikana sivurooliin.

Suomi suunnittelee parhaillaan ulospääsyä pandemiarajoituksista, mutta kulttuurialalla ihmisiä kalvaa syvä huoli siitä, että alaa kohdellaan suunnitelmissa epätasa-arvoisesti.

”Kuten kaikki tietävät, kulttuuri on ollut tosi pahassa tilanteessa tosi pitkään. Monilta freelancereilta on tulot käytännössä loppuneet ja toimeentulo on mahdotonta”, sanoo Hanna Kosonen, Forum Artisin pääsihteeri.

Forum Artis on taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö ja edustaa yhteensä noin 25 000 taiteilijaa.

Erityisen näreissään Kosonen on siitä, että nyt lausunnoilla olevassa exit-suunnitelmassa ravintoloita ehdotetaan avattavaksi noin kaksi kuukautta ennen yleisötilaisuuksia. Otakantaa.fi:ssä suunnitelmaa voi kommentoida perjantaihin asti.

”Pienet tapahtumat joutuvat näillä näkymin odottamaan niin kauan, että lähes kaikki on auki. Tuntuu tosi pahalta, että tapahtumia ei suostuta tarkastelemaan niiden erilaisten luonteiden kautta”, Kosonen sanoo.

Forum Artisin Hanna Kosonen vaatii kulttuurialalle tasavertaista kohtelua ravintoleiden kanssa, kun pandemiarajoituksia puretaan.­

Maskit päällä teatterissa istuminen on eri asia kuin isoilla festivaaleilla ihmismassan kanssa heiluminen. Kosonen ihmettelee, miksi ravintoloita on osattu kategorisoida erilaisiin luokkiin, mutta kulttuuritapahtumia ei.

”On hirveän vaikea ymmärtää, miten voi olla vaarallisempaa olla maski kasvoilla katsomossa kuin syödä ravintolassa.”

Kosonen nimittää jonkinlaiseksi henkiseksi laiskuudeksi sitä, että ”koko ajan mennään sääntöjen taakse sen suhteen, mitä voidaan tehdä ja mitä ei”.

”Tässä on kuitenkin koko ajan luotu erilaisia poikkeuksia. Jos ravintolat voidaan avata ensi viikolla, niin miksei pieniä kulttuuritilaisuuksia voida?”

Kosonen korostaa, ettei vaadi erikoisetuja kulttuurille, koronaviruksen aiheuttama tauti on vakava. Hän ei liioin halua vastakkainasettelua ravintoloiden ja kulttuuritapahtumien välille: kyse on eri elinkeinojen tasa-arvoisesta kohtelusta.

”Samalla lailla näissä ihmiset kohtaavat toisensa.”

Tätä varten Forum Artis on luonut adressin, jossa vaaditaan, että ”kokoontumisrajoitusten tulee olla yhtenevät saman tyyppisille tiloille ja tilaisuuksille, niin kulttuuritiloille ja tapahtumille kuin esimerkiksi kuntosaleille, kauppakeskuksille ja ravintoloille”.

Adressin ovat allekirjoittaneet muun muassa Ismo Alanko, Elina Knihtilä, Arja Koriseva ja Karita Mattila.

Kosonen arvostelee opetus- ja kulttuuriministeriön Turvallinen tapahtuma -työryhmää, joka laati kulttuurin avaamisen askeleet.

”Ravintoloiden edustus oli mukana jo vuoden alusta, taiteilijoita edustava järjestö [Forum Artis] pääsi mukaan vasta maaliskuussa.”

Silloin kaikki oli Kososen mukaan jo päätetty.

Kososen mielestä nyt on kuultu ”todella valikoivasti asiantuntijoita”. Isot tapahtumat, ravintolat ja kuuluisat, isojen areenoiden taiteilijat kiinnostavat, mutta hyvin monet taiteenlajit jäävät jalkoihin.

Suunniteltu ensimmäinen avautumisporras on Kososen mukaan niin korkealla, ettei pieniä tilaisuuksia voida järjestää ennen kuin lähes kaikki muukin on mahdollista. OKM:n työryhmän mukaan valtakunnallinen tapausilmaantuvuus tulisi olla korkeintaan 75 tapausta 100 000 asukasta kohti 14 vuorokauden aikana, ennen kuin mikään tapahtuma voi avautua.

Kososen mielestä suunnitelmassa on ajateltu liikaa suuria yleisötapahtumia, ja unohdettu erilaiset pienet kulttuuritapahtumat, joiden yhteenlaskettu yleisömäärä on kuitenkin suuri.

Myös Taide ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU kritisoi kannanotossaan exit-strategiaa samasta asiasta. Sen mukaan taide ja -kulttuurialan monimuotoisuus on unohdettu, ja suunnitelma on tehty isojen tapahtumien ehdoilla.

Monissa tapahtumissa pystyttäisiin Kososen mukaan sitoutumaan siihen, että sisään otetaan esimerkiksi vain muutama kymmenen ihmistä ja turvavälit ovat kaksi metriä.

Miksei tätä voida tehdä samalla kun ravintolat avautuvat, Kosonen yhä ihmettelee.

”Ihmiset eivät saa harjoittaa ammattiaan. Mitä pitempään sulku kestää, sitä varmemmat negatiiviset henkiset ja muut seuraukset sillä on.”

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar on myös Musiikin edistämissäätiön puheenjohtaja.­

Hallituksen exit-strategia ei huomioi tällä hetkellä riittävästi musiikki- ja kulttuurialan moninaisuutta ja vapaan kentän toimijoita, sanoo Musiikin edistämissäätiön puheenjohtaja ja Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd).

Hän kritisoi lausuntokierroksella olevaa strategiaa siitä, että se on toistaiseksi liian suuntaa-antava. Konkretia ja tarkemmat aikataulut uupuvat.

Hänen mukaansa ei riitä, että sanotaan, että kesäkuussa voidaan järjestää tapahtumia.

”Jos kesäkuussa voi järjestää tapahtumia, niin minkä kokoisia, millaisissa tiloissa, millaisilla ilmaantuvuusluvuilla, millainen pinta-ala vaaditaan”, Razmyar luettelee.

Juuri tapahtuma-alueen pinta-alaa hän pitää yhtenä merkittävänä seikkana. Esimerkiksi eri sisätilat eroavat toisistaan merkittävästi, joten hän nostaisi tilan pinta-alan yhdeksi tekijäksi, jonka perusteella tapahtuman järjestämisen turvallisuutta voisi arvioida.

Lisäksi taidekenttä kaipaa tarkempaa tietoa siitä, voidaanko rokotepassit ottaa käyttöön.

Razmyar nimeää yhdeksi suurimmaksi ongelmaksi sen, että sisä- ja ulkotapahtumia kohdellaan tällä hetkellä samalla tapaa.

Kuka tahansa voi kommentoida oikeusministeriön ylläpitämässä otakantaa.fi-palvelussa lausuntokierroksella olevaa suunnitelmaa. Tämän jutun tekohetkellä suunnitelmaa on kommentoitu noin 1 400 kertaa. Kantaa voi ottaa perjantai-iltaan asti.

Razmyar toivoo, että kommenteilla on aidosti merkitystä lausuntokierroksella ja että myös tapahtumajärjestäjien näkemykset otettaisiin huomioon.

Helsingin kaupungin apulaispormestarina hän toivoo myös, ettei rajoitusten purussa takerruttaisi pelkästään ilmaantuvuuslukujen tarkasteluun. Hän haluaisi, että myös rokotusten eteneminen sekä sairaanhoitopiirin hoitokapasiteetti otettaisiin huomioon.

Ylen Aamussa torstaina vieraillut tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoi, että taloudellisista tuista on tekeillä uusi esitys, joka julkaistaan lähipäivinä.

”Tuon tukipaketin valmistelussa freelancereihin tullaan kohdistamaan suurempi tuki kuin koskaan aikaisemmin”, Saarikko sanoi Ylelle.

Saarikko totesi, että exit-esitys ”vaatii varmasti vielä tarkastelua”.

”Erityisesti sen osalta, että sisä- ja ulkotilat on käsiteltävä erikseen, niin tapahtumien kuin harrastamisenkin osalta.”

Lisäksi Saarikko kertoi Ylelle hallituksen sivunneen neuvotteluissaan myös turvavälien määrittämistä ja pyytäneen asiantuntijoita tarkastelemaan niitä uudestaan.

”On huomattavasti vaativampi toteuttaa taloudellisesti kannattava tilaisuus, jos turvavälit jatkuvat kahden metrin mittaisina.”

Kulttuurialan freelancereiden puolesta taistelevalla Aki Haurullakin on omat konkreettiset ehdotuksensa.

Hauru peräänkuuluttaa vapaan kentän pelastamiseksi Tanskassa käytössä olevaa mallia eli suoran kompensaation mallia. Se perustuu suoraan tuloihin ajalta ennen pandemiaa.

Tähän mennessä on tuettu yrityksiä ja instituutioita, jotka työllistävät freelancereita. Hauru toteaa, että tämä saattoi vaikuttaa aluksi toki loogiselta, mutta toimintatapa ei yksinkertaisesti vain toiminut. Raha ei päätynyt vapaan kentän toimijoille, kuten oli tarkoitettu.

Ongelmana ei kuitenkaan ole pelkästään tukisysteemin toimimattomuus. Hauru tylyttää kovaa poliitikkoja ja sanoo, että tahto kokonaisen kansantaloudellisesti merkittävän toimialan pelastamiseksi puuttuu.

Tämä tulee ilmi muun muassa siten, että tukeudutaan vanhoihin toimintamalleihin, kuten Taiteen edistämiskeskus Taiken järjestelmiin. Konkreettisesti uudistus törmää esimerkiksi olemassa olevien lomakkeiden toimimattomuuteen.

”On sanottu, että Taiken lomake ei istu suoraan tähän [suoran kompensoinnin malliin]. Haloo! Minä olen muusikko, mutta koodaisin lomakkeeseen uudet sopivat kysymykset puolessa tunnissa.”

Vaikka freelancerit ja alan pienemmät toimijat ovat jääneet päätöksenteossa alakynteen, on muusikko Aki Hauru kaikesta huolimatta toiveikas.

Django Collective Helsinki -kokoonpanon kitaristilla on menossa mielenilmauksen 34. päivä.

Aktiivinen poliitikkojen herättely niin somessa kuin hallitusrakennustenkin edessä on vienyt välillä voimia, mutta pienen tauon jälkeen työ jatkuu taas.

Peräänantamattomuus on myös kantanut hedelmää. Hauru on päässyt juttelemaan kansanedustajien ja ministereiden kanssa ja kokee tulleensa kuulluksi.

Esimerkiksi viime viikolla Maria Ohisalo pysähtyi hetkeksi Haurun juttusille.

”Hän sanoi mulle suoraan, että me ollaan huomattu sut ja sut on kuultu.”

Hauru toivoo, että tämä näkyy myös lähipäivien talousriihen päätöksissä eikä jää vain sanahelinäksi.