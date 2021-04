Tähtivaeltaja-palkinto myönnetään suomeksi julkaistulle teokselle.

Emmi Itärannan romaani Kuunpäivän kirjeet (Teos, 2020) on voittanut vuoden parhaalle suomeksi julkaistulle tieteiskirjalle myönnettävän Tähtivaeltaja-palkinnon.

Perustelujen mukaan Itärannan teos on tyyliltään viileänkuulas ja soljuva kirja: ”Kirjailijan vahva aurinkokuntavisio näyttää meille, minne olemme matkalla. Samalla se kysyy, muutummeko me arkemme ja asuinpaikkamme muuttuessa ja millainen hinta muutoksesta maksetaan.”

Teoksen toinen läpileikkaava teema on ekologia: ”Näkymä romahtaneeseen ekosysteemiin, hylättyyn kuoreen, jonka ihminen on imenyt tyhjiin, on varoittava ja enteellinen. Se tekee Kuunpäivän kirjeistä tiukasti ajankohtaisen.”

Myös Itärannan kaksi edellistä romaania – Teemestarin kirja (2012) ja Kudottujen kujien kaupunki (2015) – ovat nousseet Tähtivaeltaja-palkinnon ehdokaslistoille. Voittoon ylsi kuitenkin vasta tämä kolmas kirja.

Viime vuonna tunnustuksen voitti Margaret Atwoodin romaani Testamentit (Otava).

Helsingin Science Fiction Seura ry. on jakanut Tähtivaeltaja-palkintoa vuodesta 1986 lähtien.