”Antiikin klassikot eivät menetä ajankohtaisuuttaan”, sanoo emerita­professori Maarit Kaimio.

Yksi Maarit Kaimion mieluisimmista muistoista pitkältä uralta on toimiminen Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promoottorina vuonna 2000. ”Olin ensimmäinen nainen promoottorin tehtävässä koko maassa.” Kaimio kuvattiin kotonaan Rantasalmen vanhassa pappilassa, joka on myös arkkitehti Eliel Saarisen synnyinkoti.­

”Miksipä ihmiset olemukseltaan muuttuisivat”, sanoo emerita­professori Maarit Kaimio ja naurahtaa puhelimessa kotonaan Rantasalmella.

Uransa kreikkalaisen kirjallisuuden ja papyrologian parissa tehnyt antiikintutkija on törmännyt havaintoon monet kerrat, viimeksi osallistuessaan kansain­välisen tutkijaryhmän jäsenenä Petran papyrusten tutkimiseen.

25 vuotta kestänyt hanke saatiin päätökseen pari vuotta sitten.

Jordanian Petran papyruskääröjen löytyminen vuonna 1993 oli kansainvälinen sensaatio. Tulipalossa hiiltyneiden ja 1 500 vuotta kivien alla maanneiden kääröjen – tai kääröjen silpun – kautta tutkijoille avautui näköala elämään 500-luvun Palestiinassa.

Kaimion tutkima, alun perin kuusimetrinen rulla käsitteli naapurusten kiistaa, jossa riideltiin monenlaisista asioista rakennusoikeuksista lähtien.

”Dokumentissa osapuolet kertoivat asioista minämuodossa. Kummankin oman asian vetäminen tuli hyvin esiin. Oli kuin seuraisi elävää oikeudenkäyntiä.”

Näin ainutlaatuisen aineiston äärelle pääseminen on tutkijan unelma.

”Siinä on se hurmaava piirre, että saa olla ensimmäinen ihminen, joka lukee toisen ihmisen omin käsin 1 500 vuotta sitten kirjoittamaa tekstiä. Pääsee tutustumaan aivan suoraan vanhaan kulttuuriin.”

Antiikintutkimuksen pariin Kaimion johdatti kouluaikoina herännyt kiinnostus latinaa kohtaan. Akateeminen ura käynnistyi silti kuin varkain. Kaimio mieli latinanopettajaksi, mutta Helsingin yliopistosta maisterin tie veikin Turkuun klassillisen filo­logian assistentiksi.

”Menin sinne vähän vastentahtoisesti, mutta kahden kuukauden jälkeen keksin jo kiinnostavan väitöskirja-aiheen. Sitten sain Helsingissä kreikan kielen assistentin paikan.”

Kaimio tutki väitöskirjassaan kreikkalaista draamaa, johon oli ihastunut jo opiskeluaikanaan.

”Kreikan kirjallisuus on tavattoman monivivahteinen ja laaja. Aiskhylos oli traagikko, johon ensin ihastuin. Hänellä on niin voimakasta kieltä, ja Oresteia on yksi maailmankirjallisuuden suurimpia asioita. Mutta myös esimerkiksi Homeros on ollut minulle tärkeä, samoin runoilijat, kuten Alkaios ja Sapfo.”

Antiikin klassikot eivät menetä ajankohtaisuuttaan, Kaimio sanoo. Samat nykyihmistäkin askarruttavat ajatukset ovat esillä: mitä ihmiselämä on, miten ihminen pärjää kaiken keskellä.

”Kaikki ajat katsovat teoksia omilla silmillään uusista näkökulmista. Tutkittavaa ja käännettävää riittää.”

Viime vuosikymmeninä Kaimio on uppoutunut esimerkiksi kreikkalaisten viihderomaanien käännöstyöhön.

”Niitä ei ollut aiemmin käännetty, eikä niistä varmaan paljoa tiedettykään. Ajanvietekirjallisuutta on ollut myös kaksituhatta vuotta sitten.”

Mitä kreikkalaiset viihdekirjallisuudeltaan sitten halusivat? Tietysti vauhtia ja romantiikkaa.

”Yleensä niissä on rakastava pari, joka seikkailee ympäri maailmaa ja saa lopussa toisensa.”

Kaimio on nähnyt läheltä suomalaisen antiikintutkimuksen nousun ja kansainvälistymisen.

”Viime vuosikymmeninä antiikintutkimus on puhjennut kukoistukseen. Se johtuu osittain opettajastani Henrik Zilliacuksesta, jonka seminaarit olivat niin suosittuja, etteivät ihmiset malttaneet lähteä niistä pois. Silloin saavutettiin hyvä kansain­välinen asema. Suomalaista antiikintutkimusta kunnioitettiin ulkomailla ja kunnioitetaan edelleen. Toivottavasti tämä jatkuu.”

Sen sijaan sitä tutkinto- ja hallintouudistusten kierrettä, joka väritti hänen aikaansa yliopistomaailmassa, Kaimio ei kaipaa. Edes muutospaineen keskellä ei saisi tinkiä perusasioista, hän muistuttaa.

”On huolehdittava siitä, että laitoksella tehdään korkeatasoista tutkimusta sekä pidettävä huolta opiskelijoista ja yhteistyöstä lähialojen kanssa. Hyvästä tutkimuksesta lähtee hyvä opetus.”

Vaikka eläkkeelle jäämisestä on jo aikaa, tutkijan mieli jatkaa silti työtään. Hiljattain Kaimio saattoi valmiiksi Rantasalmen vanhan pappilan 150-vuotishistoriikin.

”150 vuoteen mahtuu hyvin mielenkiintoisia kaaria – ja koko Suomen historia. Mikrotasolla tulee käytyä läpi suomalaisuuden nousuvuodet ja maailman­sodat, ja myöhemmin asujien elämään heijastui pappilakulttuurin muutos.”

Aihe on läheinen, sillä kyse on omasta kodista. Kaimio osti rakennuksen miehensä, etrusko­logi Jorma Kaimion, kanssa reilu vuosikymmen sitten. Alkuperäistä kunnioittavien kunnostustöiden jälkeen osoite vaihtui Helsingistä pysyvästi Savoon.

Ihmisten ja luonnon lisäksi Rantasalmella viehättää kulttuurielämä, joka on 3 500 asukkaan paikkakunnalla varsin vilkasta. On rientoja teatterista konsertteihin.

”Minäkin innostuin liittymään paikalliseen puhallinorkesteriin, vaikka en ole ikinä soittanut muuta kuin pianoa. Olin 71-vuo­tias, kun aloitin trumpetin soittamisen.”