Nael Al Barghoutin puku roikkuu hänen makuuhuoneessaan Kobarissa Palestiinassa. Barghouti itse on vankilassa Israelissa, ja Nael-vaimo pitää miehensä vaatteista huolta. Ihmisoikeusjärjestö B’Tselemin tietojen mukaan israelilaisissa vankiloissa on yli 4000 palestiinalaista vankia, jotka Israel laskee uhaksi kansalliselle turvallisuudelle. Näiden vankien läheisten vierailut vankilassa ovat äärimmäisen tarkoin rajoitettuja, eivätkä vaimot saa tavata miehiään kuin pleksin takaa. Nael Al Barghouti tuomittiin vankilaan ensi kerran vuonna 1978. Hänet vapautettiin vuonna 2011, mutta on nyt tuomittu elinikäiseen vankeuteen. Hän on pisimpää israelilaisessa vankilassa istunut palestiinalainen. Kuvasarjat, 1. palkinto.­