Kari Vehosalon vangitsevissa maalauksissa on seksiä, väkivaltaa ja häiritsevä tunnelma – Katsoja kokee voimattomuutta, mutta katsetta on vaikea kääntää pois

Häkellyttävän nopeasti Suomen taiteen huipulle nousseen Kari Vehosalon fotorealistisia teoksia on esillä Tampereella Sara Hildénin taidemuseossa, joka avautuu jälleen 30.4.

Vehosalo on maalannut useita versioita Dorian Grayn muotokuvasta. Kuvan maalaus on vuodelta 2013.­

Nykytaide

Kari Vehosalo 1.8. saakka Sara Hildénin taidemuseossa, tampere.fi/sarahilden.

Siististi pukeutuneet ikäihmiset istuvat hiljaisuudessa juomassa kahvia. Lautasella on pullaviipaleita. Kukaan ei näytä huomaavan, että keskellä pöytää makaa mies.

Kari Vehosalon varhainen maalaus Neuroosi (2010) sisältää Vehosalon taiteen ominaiset elementit. Teossarjaan Väkivaltaisen kuoleman pelko (2010–15) kuuluva maalaus näyttää valo­kuvalta, joltain hyvin tutulta, mutta lähempää katsoen tekeillä on jotain outoa. On pakko katsoa, vaikka jokin näyssä hiertää silmää.

Kari Vehosalo teoksensa Unabomber Home (2017) vierellä.­

Vehosalon (s. 1982) urakehitys suomalaisen nykymaalauksen eturiviin on ollut häkellyttävän nopeaa. Hän debytoi taiteilijana vuonna 2007, ja vain reilussa kymmenessä vuodessa hän on kasvanut Ars Fennica -voittajaksi ja Kuvataideakatemian professoriksi. Meriitit perustuvat poikkeuksellisen kypsälle ja johdonmukaisesti kehitetylle taiteelliselle visiolle.

Nyt Vehosalon tähänastinen tuotanto on pääpiirteissään nähtävillä Sara Hildénin taide­museon retrospektiivissä, jollaisia harvoin järjestetään alle nelikymppisille taiteilijoille.

Vehosalon maalaukset on helppo tunnistaa, mutta vai­keampaa on sanoa, mistä niissä on kyse. Vehosalo maalaa tilanteita, joissa järki ja järjestys nyrjähtävät sijoiltaan ja murtumakohdasta paljastuu jotain häiritsevää. Hän tarkastelee etenkin valtaa, sosiaalisia normeja ja todellisuutta, joita niillä yritetään hallita: seksuaalisuutta, väkivaltaa ja traumoja.

Paljon Vehosalon taiteesta tiivistyy maalaukseen Something Wicked This Way Comes (While Thinking of Marquis de Sade) (2012), joka nopealla silmäyksellä näyttää klassiselta maisemamaalaukselta. Jylhä vuoristomaisema ja sitä tarkkaileva mieshahmo voisivat melkein olla romantikkomaalari Caspar David Friedrichin siveltimestä.

Maiseman viattomuuteen tulee särö, kun musteläiskätestiä muistuttavaan pilvivaippaan huomaa piirtyvän naisen haaraväli. Näkymää ihaileva mies näyttää masturboivan. Maalauksen ylevän ulkokuoren alta alkaa tihkua outoa seksuaalisuutta.

Kari Vehosalo: We Hope You Are OK, 2014, öljy kankaalle.­

Vehosalon taide viittaa monipuolisesti filosofiaan, psykoanalyysiin ja taidehistoriaan, mutta siinä ei suinkaan ole kyse vain käsitteellisten teorioiden muuttamisesta kuviksi. Maalausten merkitystä ei voi ilmaista muuten kuin maalausten avulla. Niiden sanallistaminen – varsinkin niiden tiivistäminen jonkinlaiseksi sanomaksi – helposti latistaa ne, kuten näyttelyn ääniopastus osoittaa.

Vaikka teoksissa on paljon käsitteellisiä tasoja, niiden vangitsevuus perustuu häiritsevään tunnelmaan, joka yhtä aikaa vetää puoleensa ja työntää luotaan.

Näyttelykirjaan artikkelin kirjoittanut filosofi Sanna Tirkkonen huomauttaa osuvasti, että Vehosalon maalausten katsomiseen liittyy erikoinen voimattomuuden tunne: outoja tapahtumia voi vain katsoa avuttomana sivusta, mutta silti katsetta on vaikea kääntää pois.

Oleellinen osa maalausten vaikutuksesta liittyy Vehosalon huippuunsa viritettyyn fotorealismiin. Ne ovat häiritseviä juuri siksi, että ne näyttävät erehdyttävästi valokuvilta, mutta niiden esittämässä todellisuudessa on jotain epätodellista. Suomesta ei taida löytyä toista perinteiset maalaustekniikat yhtä hyvin hallitsevaa nykytaiteilijaa.

Maalauksen Young Adults I (With Holbein’s Floating Skull) (2017) alareunassa oleva pääkallo viittaa Hans Holbein nuoremman maalaukseen Suurlähettiläät (1533).­

Jos 1600-luvun asetelmamaalarit osasivat imitoida metallin kiiltoa, kukkien terälehtiä ja persikoiden nukkapintaa, Vehosalo osaa muuttaa maalin modernimmiksi aineiksi: iholle liimautuvaksi lateksiksi, pään ympärille vedetyksi muovipussiksi ja rypistyneeksi folioksi.

Vehosalo esiintyy harvemmin piirtäjänä, mutta myös kynä pysyy hänellä kädessä. Piirrossarjassa Rakkaus ja maailmanloppu (2012–15) koko luomakunta virittyy villiin, kaikki rajat rikkovaan kiimaan. Piirrosjäljessä on pehmeyttä ja huumoria, jotka tasapainottavat hyvin maalausten viiltävän tarkkaa sivellinjälkeä.

Vehosalo on vahvimmillaan teossarjoissa, joissa laajempaa teemaa lähestytään useista näkökulmista. Näyttelyn yläkerran monokromaattiset maalaus- ja piirrossarjat – joista osa on ensimmäistä kertaa kokonaisuutena esillä – muodostavat vahvan ja yhtenäisen aloituksen näyttelylle.

Alakerran yksittäisistä teoksista koostuva ripustus taas on sekä teemoiltaan että visuaaliselta ilmeeltään sekavampi.

Hämmentävä tapaus on etenkin alakertaa dominoiva installaatio Tarkkailukoppi (2021). Barokkisen runsaiden maalausten rinnalla se näyttää liian yksinkertaiselta Vehosalon teokseksi. Mutta kuten yleensä, myös tämä teos vaatii tarkempaa katsomista.

Kopista kuuluvat sydämenlyönnit vihjaavat, että sisällä on elävä olento. Seinässä olevan piilopeililasin kautta näkee ulos, mutta ulkopuolella oleva katsoja näkee vain heijastuksensa. Kopissa ei ole ovea, jonka kautta pääsisi ulos. Lopulta traaginen ajatus valkenee: koppiin teljetty olento näkee maailman ympärillään mutta ei pysty ottamaan siihen osaa.

Installaatio onnistuu siinä missä maalauksetkin: katsoja jää jälleen seuraamaan voimattomana sivusta, kun jotain outoa on tekeillä.