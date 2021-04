1960-luvulla Suomessa elettiin kirjakauppojen kukoistusaikaa, ainakin määrällisesti: niitä oli lähes 800. Nykyään kirjakauppoja on noin 160. Kato on käynyt ja jatkuu muuallakin, mutta kaikkialta löytyy myös sinnittelijöitä, jotka eivät anna periksi.

Vuonna 2019 valmistunut hurmaava dokumentti vie kirjalliselle matkalle New Yorkiin, jossa tavataan joukko asialleen intohimoisesti omistautuneita bibliofiilejä. Alkajaisiksi kamera kuljettaa maailman suurimmille antikvaarisille messuille ja kutsuu pohtimaan keräilijöiden sielunelämää. Letkeä jazz soi, kun sympaattiset kirjapersoonat kertoilevat taustoistaan ja löydöistään.

New Yorkissa oli dokumentin mukaan 1950-luvulla 368 kirjakauppaa. Nyt niitä on 79. Yllä olevassa kuvassa poseeraavat leidit jatkavat isänsä Louis Cohenin vuonna 1925 perustamaa Argosy-kirjakauppaa. He ovat poikkeuksellisen onnellisessa asemassa, koska omistavat kiinteistön, jossa liike toimii jo kolmannessa polvessa. Perhe on sanonut kaikille lukemattomille ostoyrityksille ainakin toistaiseksi ei kiitos.

Fran Lebowitz­

Kerrontaa maustaa taatulla terävän sarkastisella tyylillään kirjailija Fran Lebowitz. Hän on kolunnut kotikaupunkinsa kirjakauppoja vuosikymmenet, ja kokenut, mitä ketjujen tulo markkinoille on tarkoittanut.

Kirjakauppiaat (The Booksellers, ohj. D. W. Young). Yle Areena.

Ura jäi kesken

Taiteilija Elin Danielson-Gambogin (1861–1919) ura jäi pahasti kesken, kun hän kuoli keuhkokuumeeseen Italian Antignanossa vuoden 1919 viimeisenä päivänä. Elämän loppuaikoja varjosti myös aviopuolison sairaus ja taloudelliset huolet.

Taidehistorioitsija Salla Leponiemi on saanut käyttöönsä Danielson-Gambogin laajan kirjearkiston, jonka ansiosta liian vähälle huomiolle jääneen lahjakkaan ja tulisieluisesti taiteelleen omistautuneen tekijän elämästä piirtyy väkevä kuva. Leponiemi selvittää koukuttavasti, miksi suomalaisten taiteilijoiden eturiviin ja kansainvälisen läpimurron kynnykselle noussut taiteilija unohdettiin vuosikymmeniksi. Pääsemme pitkiksi toveiksi seuraamaan muun muassa boheemielämää Önningebyn taiteilijasiirtokunnassa Ahvenanmaalla.

Voi sanoa, että kohtalo ei ollut Elin Danielson-Gambogin puolella. Miten olisi mahtanut käydä, jos taidemesenaatti Gösta Stenman olisikin matkustanut Hyvinkään sijasta Italiaan ja suunnannut tarmonsa Danielson-Gambogin uran edistämiseen, Helene Schjerfbeckin sijasta, tai hänen rinnallaan?

Salla Leponiemi: Niin kauan kuin tunnen eläväni. Taidemaalari Elin Danielson-Gambogi (Gummerus).

Väärentäjän jäljillä

Kymmenen vuoden ajan 2000-luvun alussa perinteikkäällä, vuonna 1846 perustetulla Knoedler-gallerialla New Yorkissa meni erityisen lujaa. Arvostettu galleristi Ann Freedman oli saanut uuden kontaktin, jonka kautta myyntiin tuli modernin taiteen huippunimien teoksia Jackson Pollockista ja Mark Rothkosta alkaen.

Glafira Rosales sai tuomion eikä toimi enää taidealalla. Muut osalliset luistivat ulkomaille.­

Niitä toimitti muuan Glafira Rosales, ja Freedman luotti teosten aitouteen varmistettuaan selustansa parhailla asiantuntijoilla. Likikään vedenpitäviä proveniensseja eli tietoa teosten omistushistoriasta ei ollut tarjolla – ja kertomukset omistajuudesta myös muuttuivat matkan varrella, minkä olisi luullut soittavan hälytyskelloja kokeneen Freedmanin päässä.

Ja väärennöksiksihän teokset osoittautuivat, kaikista asiantuntijalausunnoista huolimatta. Niitä tehtaili Rosalesin ex-miesystävän toimeksiannosta kiinalainen taiteilija – huomattavan taitava kiinalainen taiteilija – autotallissa Yhdysvalloissa. Vyyhti päätyi FBI:n rikostutkijoiden syliin, ja uskomaton tarina muuttui osaksi taideväärennösten pitkää historiaa.

Katsoja jää pohtimaan psykologisia seikkoja. Uskoiko Freedman oikeasti Rosalesia, vai halusiko hän vain uskoa, liian kovasti.

Made You Look: A True Story of Fake Art. Ohj. Barry Avrich. Netflix.

Eniten uusia varauksia 7.–14.huhtikuuta saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Ocean Vuong: Lyhyt maallinen loistomme

2) Elif Shafak: 10 minuuttia 38 sekuntia tässä oudossa maailmassa

3) Gustaf Skördeman: Geiger

4) Milka Hakkarainen: Ei verta rantaa rakkaampaa

5) Elizabeth Strout: Olive, taas

Tietokirjat

1) Anna-Liisa Haavikko: Kaari, kirjailija Kaari Utrion elämä

2) Tommi Saarela: Pave Maijanen, elämän nälkä

3) Heikki Ylikangas: Kustaa Vaasa ja hänen uhmaajansa Kristin II:sta Nils Dackeen.

4) Suvi Ahola: Mitä Eeva Joenpelto todella sanoi?