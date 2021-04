Maippi Ketola ja Harri Vähänissi luovat oivaltavia esinekollaaseja.

Nykytaide

Maippi Ketola & Harri Vähänissi: Parempien aikojen kirkko 25.4. saakka Myymälä 2:ssa (Uudenmaankatu 23 F). Ke–la 12–18, su 12–17. Rajoitettu yleisökapasiteetti.

Maippi Ketolan ja Harri Vähänissin Parempien aikojen kirkko on korona-ajan eskapismia.

Myymälä 2 -galleriaan rakennettu kokonaisuus muistuttaa eksentrisen keksijän pajaa, jossa on vempain jos toinenkin.

Maippi Ketola & Harri Vähänissi: Alttari (yksityiskohta), 2020.­

Esineiden ja veistosten ko­koelma jäljittelee uskonnollista tarpeistoa itse rakennettuine soittimineen, rippituoleineen, kolehtipurkkeineen ja kotialttareineen. Teosnimet vahvistavat tulkintaa: Alttari (2020), Sakasti (2020) ja Oraakkeli (2021) on asetettu ikonien ja pyhättöjen keskelle.

Ketola ja Vähänissi tunnetaan toiminnallisten veistosten rakentajina. Vähänissi on lisäksi Koelsen eli Kokeellisen elektroniikan seuran jäsen, joka on erikoistunut mekaanisten veistosten ohella kokeellisiin soittimiin.

Kaiken pohjana on oivaltava esinekollaasi ja onnistunut sähkökytkentä. Myös Parempien ­aikojen kirkossa surisee ja soi. Kierrätysmateriaalin monipuolisesta käytöstä syntyy retrofuturistinen tunnelma.

Harri Vähänissi: Oraakkeli (yksityiskohta), 2021 & Teknomeedio (yksityiskohta), 2013–.­

Näyttelykokonaisuus muistuttaa 1980-luvulta lähtien yleistyneistä installaatioista, jotka suuntautuivat minimalistisista asetelmista kohti tarinallisia kokonaisuuksia.

Parempien aikojen kirkko tuo mieleen Ilya Kabakovin kuuluisan tarinainstallaation, joka kuvasi eksentrisen keksijän pakoa tältä planeetalta ulkoavaruuteen. Pariisin Pompidoussa esillä olleen installaation The Man who Flew Into Space from his Apartment (1985) keskushenkilö on kyllästynyt odottamaan kunnollista maailmaa ja singonnut itsensä katon läpi paremmille kiertoradoille.

Ketolan ja Vähänissin installaatiossa paetaan intiimiin yhdessäoloon ja keskittyneeseen näpertelyyn. Kodinomaisessa tilassa on rakastavaisten temppeli, maagisia esineitä ja populaarikulttuurin palvontaa kuvaavia ikoneita. Huoneen nurkassa on pienellä sivupöydällä kompassi ja pohjoiseen katsovia mustavalkoisia valokuvia taiteilijoiden elämästä.

Myös katsoja kutsutaan Parempien aikojen kirkon taikamaailmaan. Lattialla olevaa punaista nappia ohjeistetaan painamaan varovasti. Lähistöllä olevat teokset heräävät painalluksesta eloon: edessäni oleva seimikuvaelma alkaa välkkyä ufoa valoa ja lattialla seisova kielisoitin havahtuu näppäilemään itseään.