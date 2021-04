Okko Leon mukaan sosiaalinen media on haastanut yhteiskunnallisen teatterin tekemistä: ”Somehan kuittaa päivänpoliittiset aiheet tyhjiin tosi nopeasti.”

Harvoin näkee näytelmäkirjailijan asettavan itseään yhtä rankan pilailun kohteeksi kuin Okko Leo Ryhmäteatterissa 2019 syksyllä esitetyssä komediassaan Onnellisten saari.

Näytelmässä vihervasemmistolainen, mutta kovin keskiluokkainen ja purjehduskengissä tepasteleva näytelmäkirjailija (roolissa Santtu Karvonen) luisui Lauttasaaren alkuperäisasukkaita puolustavaksi radikaaliksi kaupunginosanationalistiksi.

Leo, purjehdusta harrastava lauttasaarelainen kolmannessa polvessa, kertoo näytelmänsä taustalla olleen huolen keskiluokan kovenevista arvoista.

”Tutkin Onnellisten saaressa sitä, miten radikalisoituminen tapahtuu. Minusta se ei oikeastaan tapahdu ääriliikkeissä vaan ihan kaltaisessani keskiluokassa, vähän huomaamatta.”

Hänestä autofiktiosta tuli enemmän fiktiota kuin täysin fiktiivisestä tekstistä konsanaan.

”Tekniikkani oli, että sitä suurentelin vääriä ja pienentelin oikeita asioita.”

Leo on asunut Lauttasaaressa 13 vuotta ja törmännyt ylilyönteihin.

”Edelleen vähän huumorin varjolla esimerkiksi puhutaan ’metron tuomista’, jos jotain ikävää tapahtuu Lauttasaaressa. Se on vaarallista puhetta.”

Leo ei kuitenkaan ole puhdasverinen lauttasaarelainen, vaan hän on syntynyt Pitäjänmäessä ja käynyt kasvamassa Oulussa.

Eikä näytelmäkirjailija myöskään ole hänen ensimmäinen ammattinsa.

”Muutin parikymppisenä Helsinkiin opiskelemaan steiner­pedagogiikkaa. Valmistuttuani suunnittelin useamman vuoden koulutukseen liittyviä EU-hankkeita eri organisaatioissa, mutta taide veti puoleensa”, Leo kertoo.

Yhteiskunnallisuus on aina taustalla hänen töissään. Tuotantoon kuuluu 15 näytelmää, jotka peilaavat yhteiskunnan ja yksilön välistä suhdetta.

Leon työtä käsittelevän näytelmätrilogian aloitti jo Teatterikorkeakouluaikana kirjoitettu, uran ensimmäinen näytelmä Kenttä (2006). Se kertoi kahdesta tukityöllistetystä urheilukentän vahtimestarista. Näytelmää on esitetty myös Saksassa ja Tšekissä.

Työtrilogian toinen näytelmä oli yleisömenestys, Kom-teatterissa vuonna 2013 ensi-iltansa saanut komedia Orkesteri – The Everlast. Solidaarisuutta työssä tutkiva teksti osui yleispätevyydellään ja huumorillaan, ja siitä on tehty niin elokuvaversio (ohjaus Matti Ijäs, 2015) kuin Radioteatterin kuunnelmakin (2013).

Trilogia täydentyi vuonna 2018 niin ikään Kom-teatterissa esitetyllä hampurilaispaikan pätkätyöläisistä kertovalla punktragedialla Ateria. Esityksen kieli, muun muassa kiroilu, aiheutti närkästystä joissain katsojissa. Tämä ihmetyttää Leoa.

”Teatteri mielletään edelleen jotenkin pyhäksi kasvatuksen paikaksi ja se, mitä teatterissa sanotaan herättää ihan erilaisen ­reaktion kuin mitä esimerkiksi televisiossa sanotaan. Miksei teatteri voisi olla vaarallista?”

Hän pahoittelee, ettei yhteiskunnallista teatteria juuri näy isojen valtiorahoitteisten teattereiden ohjelmistossa.

”Tämän hetken suurin huoleni on, minkälaista ohjelmistopolitiikkaa teattereissa tehdään. Elämme Euroopassa samaan ­aikaan hirveän isoa yhteiskunnallista, poliittista ja taloudellista murrosta, mutta käsitelläänkö sitä teattereissa? Ei mielestäni hirveän paljon”, Leo sanoo.

Hänestä sosiaalinen media on haastanut yhteiskunnallisen teatterin tekemistä.

”Somehan kuittaa päivänpoliittiset aiheet tyhjiin tosi nopeasti. Teatteri ei tähän kyytiin ehdi hyvin hitaana taidemuotona.”

Korona aiheutti stopin Leon yhteistyössä Kom-teatterin johtaja Juho Milonoffin kanssa kirjoittamalle, populismia käsittelevälle poliittiselle farssille Sitä saat, mitä tilaat.

”Kirjoitimme Juhon kanssa sitä puolitoista vuotta hybriksessä ja ensi-illan piti olla viime syksynä Komissa. Peruutus oli hirvittävä pettymys”, Leo huokaa.

Koronarajoitusten epäreilu kohdentaminen suututtaakin näytelmäkirjailijaa.

”Koronan myötä on nähty aika selkeästi, miten paljon valtio kulttuuria arvostaa. Kulttuuriala on oltu valmiita heittämään ensimmäisenä jyrkänteeltä alas. Teattereissa rajoituksia on toteltu kiltisti, enkä tiedä alalta ketään, joka olisi kapinoinut koronasulkuja vastaan. Kulttuurihan on aina yhteisöjen puolella, se on yhteisöjä säilyttävä voima.”