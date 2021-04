”Jos on nainen ja ihan nätti, joutuu kasvattamaan tosi paksun nahan”, sanoo kokki ja ruoka-alan yrittäjä Sara La Fountain

Sara La Fountain on tyytyväinen siitä, että ravintola- ja hotelliala on tarjonnut mahdollisuuden tehdä monenlaisia asioita.

Ruoasta tuli Sara La Fountainille ura yli viisitoista vuotta sitten. ”Työ ei ole pelkkää keittiössä kykkimistä, vaan jokainen päivä on erilainen. Se on ollut rikkaus.”­

Monissa liemissä keitetty kokki ja ruoka-alan yrittäjä Sara La Fountain sai pari vuotta sitten erityisen mieleenpainuvan työkeikan: hän löysi itsensä jalkapalloilija Cristiano Ronaldon jahdilta.

Viikon pestiin kuului terveellisen ja ravinnerikkaan ruoan valmistaminen, olihan tähtifutari valmistautumassa uuteen kauteen.

”Ruoan oli tarkoitus tukea suoritusta ja valmistautumista kauteen. Mutta kyllä hän myös nautiskeli ja revitteli. Alkuviikosta tehtiin esimerkiksi tosi paljon kakkuja. Loppuviikosta elettiin sitten terveellisemmin”, La Fountain kertoo huvittuneena.

Jahdit, kauniit maisemat ja ikuinen auringonpaiste eivät ole arkipäivää, vaikka La Fountainin tekemien ruoka- ja lifestyleohjelmien ja sosiaalisen median kautta joku voisi niin luulla. Kaiken takana on kova työnteko, hän korostaa.

”Ruoka on mulle intohimo, ja olen tosi driven”, hän sanoo painokkaasti.

Viime vuodet La Fountainin mielenkiinto on suuntautunut erityisesti terveelliseen ja ravintorikkaaseen ruokaan. Hän on opiskellut sitä viimeiset kaksitoista vuotta kaiken muun ohella. Urheilijat kiinnittävät yhä enemmän huomiota ravintoon, ja myös La Fountainin apu on ollut kysyttyä.

”Nyt mietitään enemmän sitä, miten kehoa puhdistetaan ja suoritusta tuetaan ravinnon kautta. Ettei syötäisi ihan vaan pelkkää rahkaa.”

Innostus ruokaan syttyi jo lapsuudessa. Amerikkalaisen isän puoleinen suku on vaikuttanut ravintola- ja hotellialalla, La Fountain kertoo.

”Isällä, isän veljellä ja mummolla on ollut ravintoloita ja hotelliravintoloita.”

Alun perin La Fountain tosin haaveili kondiittorin ammatista. Hän nautti sokeripuhalluksesta ja muusta taitoa vaativasta väkertämisestä. Nuorempana tuli tehtyä uraa mallinakin, mutta vähitellen ruoasta tuli enemmän kuin harrastus.

Kiinnostusta ruokki myös lahjakkuus.

”Mulla on aina ollut tosi tarkka makuaisti, pystyn maistamalla näkemään reseptin läpi.”

Ruoan ohella kansainvälisyys on ollut luonteva osa elämää. Kalifornian Santa Barbarassa syntynyt La Fountain oli viisivuotias, kun hänen vanhempansa erosivat. Hän muutti äitinsä kanssa Suomeen, mutta siteet Yhdysvaltoihin säilyivät. Lopulta hän päätyi takaisin rapakon taakse opiskelemaan New Yorkin Culinary Institute of Americaan.

”Menin Nykiin aika untuvikkona, mutta sain hyvät peruslähtökohdat alaan. Siellä mun piti alkaa tehdä yhtä ravintolaa Manhattanille, mutta äidillä todettiin syöpä, ja tulin takaisin Suomeen.”

Tuolloin suomalaisessa ruokakulttuurissa vallitsi La Fountainin mukaan vielä ”suola ja pippuri -meininki”. Hän kokeekin olleensa myös omalta osaltaan muuttamassa suomalaisten ruoka-asenteita ennakkoluulottomampaan ja innostuneempaan suuntaan.

”Oli kovan työn takana saada suomalaiset käyttämään mausteita. Mutta se oli myös kiinnostavaa aikaa, kun kaikki kehittyi ja sai itse olla mukana.”

Ensin hän teki ruokajuttuja lehtiin, ja pian tie vei televisioon. Useat tuotantoyhtiöt halusivat tehdä ohjelmaa nuoren naisen kanssa, joka osasi asiansa ja oli vielä kameran edessä kuin kotonaan. Suomalaisen tv-kokin perikuva kun oli tuolloin – ja edelleen – keittiössä häärivä mies.

”Olen joutunut tekemään kaksi kertaa enemmän duunia kuin miehet. Valitettavasti alaan kuuluu, että jos on nainen ja ihan nätti, joutuu kasvattamaan tosi paksun nahan. Harvoin sitä vain sanotaan ääneen.”

La Fountainin ensimmäinen ohjelma Avec Sara alkoi pyöriä MTV3:lla vuonna 2005. Samana vuonna ilmestyi ensimmäinen ruokakirja, joka voitti Gourmand World Cookbook Award -kisassa parhaan tulokkaan tittelin. Se puolestaan avasi ovet kansainvälisiin ympyröihin, uusiin tv- ja kirjaprojekteihin ja muihin työtilaisuuksiin. Kansainvälisen kokin ohjelmat ovat pyörineet televisiossa yli sadassa maassa ja useiden lentoyhtiöiden koneissa.

”Nyt olen tehnyt enemmän ohjelmia englanniksi kuin suomeksi.”

Tv-kokkailujen ja kirjojen lisäksi La Fountain on tehnyt eri brändeille kehitystyötä ja reseptiikkaa, suunnitellut ravintolakonsepteja ja menuja, astiastoja, erilaisia tuotesarjoja, valmisruokaa ja niin edelleen.

Viimeisimpänä vireillä on dinnereitä Japaniin sekä automaa­tioon perustuva kauppakonsepti.

”Se on varsinkin kiireisille ihmisille. Sen pitäisi avautua tässä kevään ja kesän aikana ensin Helsinkiin ja myöhemmin muualle. Ehkä sen voi viedä ulkomaillekin.”

Tulevaisuudessa siintävät myös hotellibisnekset. Siitä La Fountain on erityisen tyytyväinen, että hänen rakastamansa ala on tarjonnut mahdollisuuden tehdä niin monenlaisia asioita.

”Mulla on hyvä fiilis kaikesta siitä, mitä olen saanut aikaan.”