Muusikko Janne Haavisto ja Kymi Sinfonietta ovat saaneet Muusikkojen liiton vuoden 2020 tunnustuspalkinnon. Tunnustuksen suuruus on yhteensä 5000 euroa.

Haavisto on toiminut alalla 1980-luvulta. Hän on työskennellyt rumpalina, tuottajana, säveltäjänä ja äänittäjänä. Palkitsemisperusteiden mukaan Haavisto on innostava kollega, joilla riittää ideoita, ja joka myös toteuttaa ne.

Juuri ennen vuosituhannen vaihdetta perustettu Kymi Sinfonietta toimii palkitsijoiden mukaan laboratoriona paitsi orkesterien yhteensulautumisen myös osakeyhtiömuotoisen toiminnan saroilla. Orkesterin omistavat yhdessä Kouvola ja Kotka.