Neljä- ja puolituntinen Maailman ääriin esitetään Suomessa nyt ensimmäistä kertaa. Sen kantavimpana voimana erottuu yhä musiikki.

Maailman ääriin ★★

Bis ans Ende der Welt, Saksa/ Ranska/Australia 1991/1994

Tehtyään elokuvat Paris, Texas (1984) ja Berliinin taivaan alla (1987) Wim Wenders oli fiktio-ohjaajana uransa huipulla. Menestyksen katkaisi vuosituhannen vaihtumisen ”mitenkähän tässä käy?”-tuntoja hamuillut Maailman ääriin (1991), jossa ihastutti vain sen musiikki Talking Headsista U2:een.

Nuivaan vastaanottoon pettynyt Wenders leikkasi elokuvastaan lähes kaksi tuntia pidemmän version, joka nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Televisioesityksessä mitaksi tulee neljä tuntia 36 minuuttia.

Claire Tourneurille (Solveig Dommartin) mikään ei tunnu juuri miltään. Ei se, että muu ihmiskunta panikoi, mihin intialainen ydinsatelliitti pian pu­toaa, eikä juuri sekään, että ranskalaismiehet heittävät olutpullon läpi Clairen auton tuuli­lasin ja aiheuttavat hengenvaarallisen kolarin.

Lapsellisen seikkailukirjamaisesti paljastuu, että kyseiset ranskalaiset ovat pankkiryöstäjiä, jotka vieläpä antavat rahasaaliinsa Clairen haltuun. Samassa seikkailuhengessä Claire kohtaa toisenkin takaa-ajetun (William Hurt) ja ihastuu tähän.

Eri puolilla maailmaa liikkuva elokuva on parhaimmillaan, kun se on rauhallisimmillaan, eritoten matkan taittuessa halki Australian ruosteenpunaisten erämaiden vähän Paris, Texasin makuisesti. Mutta kun määränpää tavoitetaan, Wenders ­oikeastaan aloittaa aivan uuden elokuvan, kohti syvällisyyttä kurkottelevan tieteisleffan, keskeisissä rooleissaan Jeanne Moreau ja Max von Sydow.

Jälkimmäinenkään elokuva ei ole kovin hyvä.

Sittemmin Wenders on luonut vahvan uran dokumenttiohjaajana. Buena Vista Social Club (1999), Pina (2011) ja The Salt of the Earth (2014) nousivat kaikki Oscar-ehdokkaiksi.