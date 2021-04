Lauantain tv-elokuvissa muun muassa rakkaustarinoita New Yorkille

Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Julie Christie ja Shia LaBeouf New York, I Love You -episodi-elokuvassa.­

Beethovenin toinen ★

(USA 1993) Perhe-elokuvien sarjan tyhjänaikaisessa toisessa osassa bernhardinkoira Beethoven saa perheenlisäystä.

TV5 klo 10.45

Doria etsimässä ★★★

(USA 2016) Pixarin Nemoa etsimässä -animaation jatko-osassa muistiongelmista kärsivä palettivälskärikala Dori (äänenä Ona Kamu) etsii vanhempiaan. Elokuvan vedenalainen maailma on animoitu kauniin kirkkailla väreillä. (K7)

Nelonen klo 13.55

Mortdecai ★★

(USA 2014) Brittitaidevaras lordi Mortdecai (Johnny Depp) jahtaa Goyan maalausta. David Koeppin rikoskomedia varastaa Guy Ritchieltä. (K12)

Hero klo 19.00

A Dog’s Purpose ★★

(USA 2017) Koira (äänenä Josh Gad) syntyy aina uudestaan uuteen ruumiiseen ja elää siten vuosikymmeneltä toiselle. Lasse Hällströmin imelä draama seuraa tapahtumia hauvan perspektiivistä. Yhä karvakuonon omistajista näyttelee Dennis Quaid. (K12)

Sub klo 21.00

New York, I Love You ★★★

(USA 2008) Yhdentoista ohjaajan ohjaaman episodielokuvan tyylilajit ovat draama ja romanttinen komedia. Elokuva on Cities of Love -leffasarjan toinen osa. Parhaan episodin on ohjannut Yvan Attal. Siinä kirjailija (Ethan Hawke) pokailee kohtalokasta naista (Maggie Q). (K12)

Ava klo 21.00

The Circle ★★★

(USA 2017) Nainen (Emma Watson) aloittaa työt The Circle -nimisessä somefirmassa ja saa huomata sen muistuttavan enemmän kulttia kuin yritystä. James Ponsoldt filmatisoi Dave Eggersin romaanista orwellilaisen jännärin. (K12)

Nelonen klo 22.05

Aurora ★★★★

(Suomi 2019) Rovaniemeläinen kynsiteknikko Aurora (upea Mimosa Willamo) lupautuu etsimään iranilaiselle pakolaisisälle (Amir Escandari) vaimon, jotta tämä saisi turvapaikan itselleen ja lapselleen. Miia Tervon esikoisenaan ohjaama romanttinen komedia käsittelee rasismia raikkaasti. (K12)

TV2 klo 23.50