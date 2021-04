Viihdyttävässä Verta Wienissä -sarjassa Freudin nuori oppilas keksii ryhtyä rikosprofiloi­jaksi.

Historialliseen aikakauteen sijoittuvat rikossarjat ovat oma lajinsa, jotka ovat ehkä nyt vähän muodissakin. Ylellä on tarjolla ranskalainen La garçonne, ja nyt alkaa brittiläis-itävaltalainen Verta Wienissä, josta nähdään kolme puolitoistatuntista tapausta. Sarjalle on tulossa myös jatkoa.

Miljöönä on siis Wien, ja aika on viime vuosisadan alkua. Päähenkilö Max Liebermann (Matthew Beard) opiskelee lääkäriksi ja on saanut vähän esimakua kaupungissa vaikuttavan Sigmund Freudin mullistavista opeista. Freud esiintyy sarjassa vain nimenä, joka toistuu usein.

Liebermann joutuu harjoittelijana seuraamaan, miten mielenterveyspotilaita kohdellaan vanhakantaisin kidutusmenetelmin. Hän päätyy yhteistyöhön komisario Oskar Reinhardtin (Jürgen Maurer) kanssa, ja muutaman keissin jälkeen he alkavat hapuillen käyttää termiä profiloija. Liebermann kehittää metodiaan hyvällä menestyksellä.

Liebermannin hahmo on brittiläisen rikoskirjailija-psykologin Frank Tallisin luomus, ja sarjan käsikirjoittajan Steve Thompsonin uralta löytyy muun muassa muutama jakso Sherlockia.

Tapaukset ovat aika lapsellisia, mutta sarjassa ovat viihde­arvot kohdillaan. Wienin kaupungin omanlainen viehätys pääsee hienosti esiin, sillä sarjaa on kuvattu aidoilla paikoilla, kuten legendaarisessa Prater-huvipuiston maailmanpyörässä – voisi sanoa tietenkin.

Mahler vilahtaa, Mozartia kuunnellaan, ja juutalaisvainot synkistävät ilmapiiriä.

