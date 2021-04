Pikimusta norjalaissarja Welcome to Utmark yhdistää westerniä, Twin Peaksiä, Fargoa ja maalaiskomediaa

Vinon hahmogallerian esittelevässä sarjassa Norja näyttäytyy alkoholismin, lähisuhdeväkivallan ja pelivelkojen täyttämänä erämaana.

Welcome to Utmark -sarjassa ollaan Pohjois-Norjan karuissa maisemissa.­

”Täällä on niin kaunista”, to­teaa koulun uusi opettaja. Pohjoisen karut maisemat ovatkin lyömättömät, mutta muuta kaunista ei Welcome to Utmark -sarjasta helposti löydä. Ihmiset tekevät rumia asioita toisilleen.

Poromies Bilzin (Stig Henrik Hoff) koira tappaa Finnin (To­bias Santelmann) lampaita, mistä Finn haluaa hyvitystä. Hän tosin ryyppää raskaasti, mikä saa siivousfirmaa pyörittävän Siri-vaimon (Marie Blokhus) syvälle Bilzin syliin ja tytär Marinin (Alma Günther) ottamaan etäisyyttä.

Kosto on tarinan keskiössä, mutta kahdeksanosaisen draamasarjan vinoon hahmogalle­riaan mahtuu paljon muutakin. Kylän pappi kiroaa Jumalan, kaksi albanialaista seksityöläistä asuu paikallisen miehen kellarissa, ja alueen ainoa lainvalvoja istuu korttiringissä rikollisten kanssa.

Maailman rikkaimpiin, onnellisimpiin ja tasa-arvoisimpiin maihin kuuluva Norja näyttäytyy alkoholismin, lähisuhde­väkivallan ja pelivelkojen täyttämänä erämaana. Sarjan huumori pulppuaa samasta pimeästä suosta kuin sen teemat.

HBO:n alkuperäissarja sijoittuu Pohjois-Norjaan eristäytyneeseen kyläyhteisöön. Siinä on annos westerniä, toinen Twin ­Peaksiä, kolmas Fargoa ja neljäs perinteistä maalaiskomediaa, mutta ne kaikki heijastuvat synkän pohjoisen prisman läpi.

”Tuolla äitini ampui isäni”, mies selittää suljettua ovea vuokraamassaan talossa. Huumorilla ei pehmennetä, mutta toisaalta väkivallalla ei hekumoida. Sillä haetaan šokin sijaan äkkiväärää tunnelmaa ja motiiveja.

Welcome to Utmarkin on luonut tanskalainen käsikirjoittaja Kim Fupz Aakeson. Hänet tunnetaan erityisesti elokuvista, muun muassa Lumiauramiehestä (2014). Myös ohjauksesta vastaava islantilainen Dagur Kári on maailmalla tunnustettu tekijä.

Kaksikko on tehnyt tarkoituksellisen verkkaisesti kytevän sarjan. Hahmoja tiputellaan mukaan vähitellen, ja jännitteet paisuvat samaa tahtia, kun nämä hyppivät ojasta allikkoon.

Osa tarinalinjoista jää kuitenkin väistämättä jalkoihin ja osa hahmoista irralliseksi. Tällainen on esimerkiksi paikallinen kauppias, joka saa demonisia kohtauksia.

Valoa sarjaan tuo lapsihahmo. Vasta 12-vuotias Marin on isänsä omatunto ja äitinsä järjen ääni, peili, jota vasten aikuisten meininki näyttää entistä likaisemmalta.

Katsojalle jää tavallaan sama osa kuin tytölle: toivo siitä, että henkilöt pystyvät parempaan. On tekijöiden ansiota, että toivo ja samalla mielenkiinto pysyvät yllä läpi sarjan.

Eero Milonoff ja Pelle Heikkilä pistäytyvät sivurooleissa suomalaisina salakuljettajina. Suomalaisväriä kerrontaan tuo myös 22-Pistepirkon musiikki, jota kuullaan useassa jaksossa.

Welcome to Utmark, HBO Nordic. (K15)