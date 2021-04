Radioteatteri aloittaa kymmenen seksikuunnelman kokonaisuuden.

Stripparin työhön liittyy mielikuvissa jotain hämärää. Pitäisikö kerrankin antaa näiden seksityöläisten kuulua eikä pelkästään näkyä.

Stripparit virantoimituksessa ei kuulosta kuunnelmalta vaan kokeelliselta dokumentilta. Syy siihen on selkeä. Tekijöinä on kolme henkilöä, joilla on aiheesta omakohtaista kokemusta, ja he myös esittävät radioteoksensa roolit itse (näyttelijä Minna Kivelällä täydennettynä).

Slutartists-kollektiivi, eli Alvi Haapamäki, Milla-Mari Pylkkänen ja Camilla Rantanen, tekee seksityötä ja taidetta seksityöstä. Heidän esikoiskuunnelmansa on levoton kuvaus strippareiden yhdestä työvuorosta.

Kaoottisen kuoren alle kääriytyy tutkielma ”huorafobiaksi” kutsutusta ennakkoluulosta, kiusallisuudesta, stigmoista, rahasta ja alastomuudesta. Sini Pesosen ohjaama teos pyrkii valaisemaan seksiklubin hämäryyttä ja näpäyttää hieman niin konservatiiveja kuin feministejäkin.

Stripparit virantoimituksessa aloittaa Radioteatterin juhannukseen asti jatkuvan Kymmenen kuunnelmaa seksuaalisuudesta -kokonaisuuden, joka valmistui rimaa hipoen koronaa uhmaten. Uutuuskuunnelmat on valittu tuotantoon avoimeen hakuun saapuneiden 140 tarjokkaan joukosta.

Radioteatterin edellinen vastaava kokonaisuus, syksyn 2019 komediaputki, oli melkoinen pannukakku. Nyt ainakin uuden teemakokonaisuuden avaus asettaa odotukset paljon korkeammalle. Kevään aikana kurkistetaan esimerkiksi homosaunaan, perustetaan seksiklubi hoivakotiin ja koetaan kaikkien aikojen orgasmi.

Stripparit virantoimituksessa, Radio 1 klo 19.02 ja Areena.