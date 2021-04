Bahamalla keväällä 2017 järjestetty Fyre-festivaali oli tarkoitus olla ”verkostoitumistapahtuma” nuorille ja rikkaille. Tapahtuma oli kaikkea muuta.

Vuonna 2017 surullisenkuuluisille Fyre-festivaaleille osallistuneet ihmiset saavat tuhansien eurojen korvaukset, päätti New Yorkin konkurssituomioistuin torstaina. Asiasta kertoo muun muassa The New York Times ja The Guardian.

277 festivaaleille lipun ostanutta saavat jokainen 7 220 dollaria eli yli 6 000 euroa korvauksia.

Bahamalla keväällä 2017 järjestetty Fyre-festivaali oli tarkoitus olla ”verkostoitumistapahtuma” nuorille ja rikkaille.

Tapahtumaa mainostettiin näyttävästi: luksusfestivaaleilla piti päästä bilettämään tunnettujen huippumallien, kuten Bella Hadidin, kanssa, ja artistilistalla lupasi keikkoja muun muassa Majos Lazerilta, Blink 182:lta ja Migosilta. Julkisuuden henkilöitä, kuten huippu-urheilijoita ja sosiaalisen median tähtiä, piti olla paikalla sankoin joukoin. Tv:stä tuttujen kokkien piti ruokkia festivaalikansaa gourmetaterioilla.

Lippujen hinnat pyörivät 1 000–12 000 dollarin paikkeilla. Lippuja myytiin tiettävästi tuhansia.

Festivaalit eivät aivan lunastaneet lupauksia.

Ensin Blink 182 perui keikkansa vain vuorokausi ennen sen alkamista. Syynä olivat bändin mukaan huonot keikkajärjestelyt. Sen jälkeen kuvia järkyttyneiltä festivaalivierailta alkoi levitä sosiaaliseen mediaan. Gourmetruoka osoittautui juustoleiväksi, luksusmajoitus tarkoitti hätätelttamajoitusta, eikä edes juomavettä riittänyt kaikille.

Gourmetruoka ei aivan vastannut festivaalikansan odotuksia.­

Lopulta koko festivaali peruttiin ennen kuin se ehti edes alkaa.

Myös HS seurasi kaoottista tapahtumaa ja sen jälkimaininkeja useissa jutuissa.

Pian tapahtuman jälkeen nostettiin ensimmäinen useista oikeusjutuista. Järjestäjiä syytettiin muun muassa petoksesta. Vuonna 2018 Fyren pääjärjestäjä, liikemies Billy McFarland, tuomittiin kuudeksi vuodeksi vankilaan, ja hänet määrättiin maksamaan viiden miljoonan dollarin korvaukset kahdelle festivaaliosallistujalle, jotka olivat käyttäneet noin 13 000 dollaria vip-festivaalipakettiin.

William ”Billy” McFarland tuomittiin vuonna 2018 kuudeksi kuukaudeksi vankilaan.­

Torstaina päätetty korvaussumma voi vielä muuttua, mutta Ben Meiselas, lipun ostaneita edustanut asianajaja, oli tyytyväinen siihen, että asiassa on vihdoin päästy päätökseen.

”Billy [McFarland] passitettiin linnaan, lipun ostaneet saavat rahojaan takaisin, ja onhan tästä kaikesta tuotettu viihdyttäviä dokumenttejakin”, Meiselas sanoi The New York Timesin mukaan.

Vuonna 2019 Fyre Festivalista julkaistiin kaksikin dokumenttia, toinen suoratoistopalvelu Hulun ja toinen kilpailevan Netflixin tuottamana.

”McFarlandilla, [toisella pääjärjestäjällä ja räppärillä] Ja Rulella ja [Fyren markkinointipäällikkö Grant] Margolinilla oli dokumentin perusteella vain loputtomasti suuria toiveita. Ainakin McFarlandin kohdalla vaikuttaa vahvasti siltä, että kyse oli sokean uskon lisäksi (tai sen sijaan) puhtaasta halusta huijata ihmisiä. ”Luusereita”, kuten McFarlandin itsensä kuullaan dokumentissa sanovan tapahtuman suunnittelun alkuvaiheissa”, kirjoitti Nyt.fi:n toimittaja Juuso Määttänen Netflixin dokumenttia käsittelevässä artikkelissa.

Lue lisää: Netflixin uutuusdokumentti paljastaa ruman totuuden Fyre-festivaalista, yhdestä 2010-luvun suurimmasta huijauksesta – ihmiset uskoivat loppuun asti silkkaan valheeseen