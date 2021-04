Riikka-Maria Rosenberg aloittaa uransa romaanikirjailijana kiinnostavasti ja omaperäisesti.

Romaani

Riikka-Maria Rosenberg: Ninon – rakkauden mestari. Teos. 320 s.

Ensimmäisessä romaanissaan Ninon – rakkauden mestari Riikka-Maria Rosenberg kirjoittaa historiallisesta henkilöstä, Pariisin 1600-luvun kuuluisimmasta kurtisaanista, Ninon de Lenclos’sta.

Aihepiiri on hänelle tuttu jo ennestään, sillä kyseisen aikakauden pariisittaria hän tutki ensin väitöskirjassaan ja osallistui sen jälkeen tietoteosten Korsetti ja krusifiksi — Vaikutusvaltaisia barokin ajan pariisittaria (2019) ja Markiisitar de Sévignén kirjeet 1648–1696 (2020) tekemiseen.

Romaaninsa jälkisanoissa tutkija kirjoittaa todellisesta Ninonista alias Anne de Lenclos’ta. Mitä hänestä voidaan tietää ja miten kirjoittaja on todellisuutta muokannut.

Itse romaani on kuin täytekakku, jossa ei ole säästelty sen enempää hilloa kuin kermaakaan. On koreita pukuja, komeita miehiä ja kauniita naisia. Sänkyverhojen takaa nousevan rakastajan pieni vatsakumpu kertoo muistakin kuin rakkauden nautinnoista.

On ranskalaisia arvonimiä, etunimiä ja sukunimiä. On pariisilaiselämää: ”Île de la Citén läntisessä päädyssä naiset ylittivät Seinen Pont Neufiä pitkin. He palasivat takaisin kaupungin oikealle rannalle, nostivat hameidensa helmoja, väistelivät roskia ja eläinten jätöksiä sekä varoivat jäämästä ylhäisten hevosvaljakoiden alle.”

Romaanin ilmapiiri on yläluokkainen, koska ollaan lähempänä Anna Itävaltalaista ja Aurinkokuningasta kuin teurastajia ja satulaseppiä.

Ninon syntyy köyhtyneeseen aatelissukuun. Hän on isän tyttö ja isä taas naistenmies. Papan on paettava Pariisista, mutta tytär kirjoittaa hänelle kirjeitä. Romaanissa puhutaan oppineista naisista, mutta ihan ei selviä, millaista aatelistyttöjen oppi 1600-luvulla oli.

Isän meriiteillä tytär ei menesty avioliittomarkkinoilla, mutta äiti onnistuu saamaan hänelle arvovaltaisen rakastajan, nimittäin vanhan kardinaali Richelieun, joka haluaa vielä kerran kokea neitsyen rakkauden:

”Kardinaali ohjasi Ninon de Lenclos’n maailmaan, joka oli eittämättä miehelle tavanomaista aatelismiehen huvia, mutta hänelle, Jumalan sekä Marie-Barben [äiti] nuhteessa kasvatetulle neitsyelle, vielä täysin tuntematon. Vaikkakin epäilemättä merkityksellinen.”

Tarina jatkuu neitsyyden merkeissä, koska se taisi olla aatelistyttöjen ainoa valuutta 1600-luvulla. Ninonin seuraava rakastaja saa tyytyä lasipullosta vaivihkaa lakanalle tiputettuun karitsanvereen ja teeskenneltyyn kipuun.

Ninon oppii pian oman aikansa nurjat lait. Nainen saattoi elää merkityksellistä elämää toimimalla ovelammin kuin miehet.

Koska hänelle ei liiennyt rikasta, kunniallista eikä korkea-arvoista aviomiestä, hän ryhtyy kurtisaaniksi. Salaperäiseksi, hekumalliseksi ja miesten tavoittelemaksi naiseksi. Rosenberg antaa ymmärtää, että Ninon nautti myös itse seksistä.

Nerokkaan kamarineitonsa ehdotuksesta Ninon perustaa salongin. Hänestä tuli kunniallinen kaikessa kunniattomuudessaan.

Salonki on perustajansa oma tila, missä harrastetaaan muutakin kuin petipuuhia. Kurtisaani lukee Montaignen esseitä ja näppäilee tottunein sormin luuttua. Hän osaa keskustella sivistyneesti. Politiikkaa hänen huoneissaan ei puhuta.

Kiihkeimmin miesvieraat kuitenkin odottavat näkevänsä hameenhelman heilahtaessa kurtisaanin sievän nilkan. Tarvittaessa Ninon opettaa viettely- ja rakastelutaitoja, esimerkiksi markiisi Henri de Sévignélle, jolla ei tuntunut olevan hajuakaan siitä, mistä nainen nauttii. Madame de Sévigné tuskin tulisi häntä siitä kiittämään, päinvastoin.

Ninon rakastuu, synnyttää lapsenkin. Aika ajoin hänen on jätettävä Pariisi ja asetuttava luostariin, ei katumaan syntejään vaan odottamaan, että hänen elämäntapaansa kohdistunut paheksunta on kiehunut sillä erää kuiviin.

Yllättäen protestanttisen uskon ja Ruotsin kruunun jättänyt kuningatar Kristiina haluaa tavata luostariin vangitun kuuluisan kurtisaanin. He keskustelevat kuin kaksi myöhempien aikakausien kasvattia naisasiasta ja miesvallasta. Puhutaan myös rakkaudesta, sydämen valinnoista.

Ninon oli kuullut juoruja kuningattaren ja tämän hovinaisen Ebba Sparren suhteesta. Ninon miettii, ettei häntä ollut hätkähdyttänyt naisten välinen rakkaus, sillä ei rakkaudella voi olla sukupuolta.

Ehkä näin viisaasti ajateltiin jo 1600-luvulla. Kaiken kaikkiaan Rosenberg tuntee hyvin kuvaamansa aikakauden tapakulttuurin, vaatteet ja ruoat:

”Siinä, missä monet hurskaat huonekunnat lusikoivat tänään paastonajalle sopivaa keittoa, Sorean kurtisaanin pöytä notkui lihaisia herkkuja: oli salvukukkoa, maitoporsasta, kanaa, ankanmaksaa, karitsaa, fasaania, pieniä lihapiiraita, hilloja, pateita ja hedelmäpyramideja.”

Rosenberg on aloittanut romaanikirjailijana ehkä vähän pursuilevasti mutta kiinnostavasti ja omaperäisesti.